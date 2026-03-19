한국산업의 브랜드파워 도입 후 매년 엔진오일 부문 1위

SK엔무브는 자사 윤활유 브랜드 지크(ZIC)가 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 엔진오일 부문에서 28년 연속 1위를 달성하며 '골든 브랜드'로 선정됐다고 19일 밝혔다.

SK엔무브 지크 제품 포스터. SK엔무브 AD 원본보기 아이콘

K-BPI는 한국능률협회컨설팅이 주관해 매년 국내 산업별 제품과 서비스 브랜드 경쟁력을 평가하는 제도다. 지크는 시행 첫해인 1999년부터 올해까지 엔진오일 부문에서 1위를 차지했다.

지난 1995년 국내 최초 윤활유 제품으로 시작한 지크는 SK엔무브의 그룹 Ⅲ 프리미엄 윤활기유 '유베이스'를 기반으로 만들어져 자동차 엔진 보호 성능과 연비 개선 효과가 우수하다. 그룹 III 윤활기유는 그룹 I, II 기유에 비해 불순물이 적고 산화 안정성, 저온 유동성, 고온 점도 유지 성능이 뛰어나 다양한 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하는 것이 특징이다.

지크는 이러한 제품 경쟁력을 바탕으로 유럽(ACEA), 미국(API) 등 주요 엔진오일 국제 규격은 물론, 글로벌 자동차 제조사 기준을 모두 충족시키며 60여개국으로 수출되고 있다.

지크는 변화하는 모빌리티 시장 환경 및 고객 수요에 맞춰 제품 포트폴리오를 다양화하고 있다. 지난 2023년에는 전기차 전용 윤활유 브랜드 '지크 이플로'를 출시하고 다양한 전기차 제조사에 공급하며 전동화 추세에 대응해 왔다. 이 외에도 대형 화물차 전문 윤활유 교환소인 '지크 스테이션' 네트워크를 확대하고 오르막이 많은 국내 주행환경에 특화된 제품인 '맥스 파워'를 출시했다.

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남재인 SK엔무브 Green성장본부장은 "지크는 지난 31년간 고객 신뢰를 기반으로 성장해 온 브랜드"라며 "앞으로도 차별화된 제품 및 고객 친화적인 서비스를 토대로 국내외 시장에서 존재감과 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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