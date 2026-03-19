영구·매입·행복·국민임대 ‘릴레이 공급’ 타임라인 공개

소득 기준 완화·최장 50년 거주…유형별 맞춤 공급 추진

신청 창구 분산…행정복지센터·공사·단지별 접수 확인 필요

광주도시공사가 무주택 서민과 청년층을 대상으로 3월부터 5월까지 공공임대주택을 유형별로 순차 공급한다. 영구임대·매입임대·행복주택·국민임대 등 주택 유형별 모집 일정과 자격 요건을 한눈에 확인할 수 있도록 '공공임대주택 릴레이 공급' 타임라인도 함께 공개했다.

19일 광주도시공사에 따르면 이번 공급은 시민의 소득 수준과 여건에 맞는 주택을 적기에 안내해 신청 기회를 넓히는 데 초점을 맞췄다.

3월에는 '영구임대주택' 모집이 진행된다. 예비입주자 모집 미달을 겪었던 광산구 '우산빛여울채 12형'은 소득 기준을 전년도 도시근로자 월평균 소득 50%에서 150% 이하로 완화해 광주도시공사가 직접 모집하며, 신청 후 약 6개월 이내 입주가 예상된다. 사회 보호 계층을 위한 기존 영구임대 정기모집도 3월 중 행정복지센터를 통해 추진된다. 요건을 충족하면 최장 50년까지 시세의 30% 수준 조건으로 거주할 수 있다.

4월에는 '매입임대주택'과 '행복주택' 모집이 이어진다. 매입임대주택은 도심 내 저소득층이 기존 생활권을 유지할 수 있도록 기존 주택을 매입해 시세의 30% 수준으로 공급하며, 소득 50% 이하 요건 충족 시 최장 20년 거주가 가능하다. 쪽방·고시원·비닐하우스 등 긴급 주거 대상자는 구청장 선정 시 즉시 입주 혜택을 받을 수 있다. 행복주택은 청년·신혼부부·고령자 등을 대상으로 하며, 광주역·서림마을 단지 관리사무소에서 접수한다.

5월에는 '국민임대주택' 신청이 광주도시공사를 통해 진행된다. 월평균 소득 70% 이하 세대가 대상이며, 신창지구 66형(20평형)과 하남지구 79형(24평형) 등에서 요건 충족 시 최장 30년 거주가 가능하다.

3~5월 광주도시공사 공공임대주택 유형별 모집 일정 등을 요약한 표. 광주도시공사 제공 원본보기 아이콘

광주도시공사는 유형별 접수처가 행정복지센터(영구임대·매입임대), 광주도시공사(영구 자격 완화·국민임대), 단지 관리사무소(행복주택)로 나뉘는 만큼 신청 전 확인을 당부했다. 공사 홈페이지 '임대정보 알림서비스'를 사전 신청하면 정기모집은 물론 예비입주자 미달 시 진행되는 수시모집 정보도 휴대전화로 받을 수 있다.

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김승남 사장은 "3~5월 공급 일정에 맞춰 시민들이 자신에게 맞는 주택을 제때 찾을 수 있도록 정확한 정보 제공과 안내를 강화하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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