몰튼과 양해각서 체결

비채굴 방식으로 비용 절감·공급망 다변화

포스코퓨처엠이 광산 채굴에 의존하지 않는 새로운 방식의 천연흑연 음극재 원료 개발에 나선다.

지난 11일 포스코퓨처엠과 몰튼(Molten)이 서울 코엑스에서 메탄가스를 활용한 천연흑연 음극재 원료 공동개발 양해각서를 체결했다. 사진 왼쪽부터 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장, 캘럽 보이드(Caleb Boyd) 몰튼 최고기술책임자(CTO). 포스코퓨처엠 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코퓨처엠은 지난 11일 미국 몰튼(Molten)과 메탄가스를 활용한 천연흑연 음극재 원료 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

이날 협약식에는 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장과 케빈 부쉬 몰튼 최고경영책임자(CEO), 캘럽 보이드 최고기술책임자(CTO) 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 포스코퓨처엠의 음극재 기술과 몰튼의 메탄가스 기반 흑연 생산 기술을 결합해 원료 공급망을 강화할 계획이다. 몰튼이 메탄가스를 열분해해 흑연을 생산하면, 포스코퓨처엠은 이를 자회사 퓨처그라프를 통해 구형흑연으로 가공한 뒤 세종 공장에서 천연흑연 음극재로 생산하는 구조다.

메탄가스를 활용해 생산한 흑연은 광산 채굴 방식 대비 금속 불순물 함량이 낮아 정제 공정을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 이에 따라 천연흑연 음극재 생산 비용 절감 효과도 기대된다. 또한 메탄가스 열분해 과정에서 발생하는 수소를 전력 생산이나 포스코의 수소환원제철 공정에 활용하는 등 그룹 차원의 시너지 창출 가능성도 제기된다.

홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 "기존에는 광산 채굴 흑연에 의존해왔지만 양사의 원료·소재 기술을 결합해 새로운 방식으로 핵심 원료를 확보할 것"이라며 "공급망 다변화와 비용 절감을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

몰튼은 메탄가스를 열분해해 흑연을 생산할 수 있는 기술을 보유한 기업으로, 미국 캘리포니아주에 본사를 두고 있다.

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포스코퓨처엠은 포스코그룹 차원의 역량을 바탕으로 음극재 원료 공급망 내재화를 추진하고 있다. 천연흑연 음극재는 아프리카 등에서 확보한 원광을 기반으로 퓨처그라프에서 구형흑연으로 가공하는 체계를 구축 중이며, 인조흑연 음극재는 제철 공정에서 발생하는 콜타르를 활용한 석탄계 및 석유계 코크스를 원료로 활용하고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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