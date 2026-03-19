19일 시그니엘 서울 행사 개최…메달리스트 포함 선수·지도자 130여 명 참석

금메달 3억 등 포상…12년간 지원으로 설상 종목 경쟁력 강화

롯데그룹이 대한스키·스노보드협회와 함께 19일 시그니엘 서울에서 국가대표 선수단을 위한 격려 행사를 연다. 이번 행사는 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽에서 역대 최고 성적을 거둔 선수들과 지도진의 성과를 기념하기 위해 마련됐다.

행사에는 신동빈 회장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 문화체육관광위원회 위원장을 비롯한 문체위 여야 주요 의원, 유승민 대한체육회장, 최홍훈 대한스키·스노보드협회장 등 주요 인사들이 참석한다. 또 최가온, 김상겸, 유승은 선수 등 메달리스트를 포함한 선수단과 관계자 약 130명이 함께한다.

신동빈 롯데 회장. 롯데그룹 AD 원본보기 아이콘

협회는 성과를 낸 선수와 지도자에게 총 8억6000만 원 규모의 포상금과 기념품을 지급한다. 금메달을 획득한 최가온에게는 3억 원이 주어지며, 은·동메달을 딴 김상겸과 유승은에게는 각각 2억 원과 1억 원이 지급된다. 이 밖에도 상위 입상 선수와 지도진에게 별도의 포상이 이어진다.

행사에서는 롯데와 협회가 함께한 지난 12년의 지원 과정을 담은 영상 상영과 함께, 선수들이 직접 준비 과정과 경기 경험을 공유하는 자리도 마련된다.

이번 올림픽에서 대표팀은 설상 종목 최초 금메달을 포함해 총 3개의 메달을 확보하며 의미 있는 성과를 냈다. 업계에서는 선수단의 노력과 더불어 2014년부터 이어진 롯데그룹의 지속적인 지원이 성과의 기반이 됐다고 평가한다.

실제로 롯데그룹은 2014년부터 스키와 스노보드 종목 육성을 위해 300억원 이상을 지원해왔다. 평창 동계올림픽 지원까지 포함하면 누적 지원 규모는 800억 원에 달한다.

신동빈 롯데 회장은 2014년부터 2018년까지 협회장을 맡아 재임 기간 유망주 발굴부터 국가대표 육성까지 체계적인 시스템을 구축했다. 신 회장은 이러한 공로를 인정받아 지난 1월 대한체육회로부터 감사패를 수여받기도 했다.

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롯데 관계자는 "국제대회에서 값진 성과를 거두며 국민들에게 큰 기쁨을 전한 스키·스노보드 선수단과 지도자들에게 감사와 축하의 뜻을 전하고자 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 선수들이 훈련과 대회에 집중할 수 있는 환경을 조성해 국제 대회에서 좋은 성적이 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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