리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 회동을 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 회동을 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지 김성훈 대표가 단독 회동을 가졌다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종...
AD

김성훈 업스테이지 대표는 19일 오전 서울 포시즌즈호텔에서 리사 수 AMD CEO와의 미팅이 끝나고 취재진과 만나 "AMD와 그래픽처리장치(GPU) 공급에 관한 협력을 논의했다"면서 "신형 GPU를 먼저 공급받기로 했다"고 밝혔다.


서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈