[속보]업스테이지 김성훈 대표 "AMD 최대한 빠르게 GPU 공급 약속"
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리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 회동을 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자
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리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지 김성훈 대표가 단독 회동을 가졌다.
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김성훈 업스테이지 대표는 19일 오전 서울 포시즌즈호텔에서 리사 수 AMD CEO와의 미팅이 끝나고 취재진과 만나 "AMD와 그래픽처리장치(GPU) 공급에 관한 협력을 논의했다"면서 "신형 GPU를 먼저 공급받기로 했다"고 밝혔다.
서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
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