LIG가 의료취약계층 지원을 위한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

LIG가 의료취약계층 지원을 위해 순천향대학교 부속 서울병원에 기부금 7000원을 전달했다. 전달식에서 최용준 LIG 대표이사(오른쪽)와 이성진 순천향대학교 서울병원장이 기념촬영을 하고 있다. LIG 제공 AD 원본보기 아이콘

LIG는 18일 순천향대학교 부속 서울병원에 7000만원의 기부금을 전달했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 최용준 LIG 대표이사와 이성진 순천향대학교 서울병원장 등이 참석했다.

이번 기부금은 의료 사각지대에 놓인 저소득 환자들의 치료비로 사용될 예정이다.

LIG는 2021년부터 의료취약계층 지원 기부사업을 이어오고 있으며, 현재까지 누적 기부금은 총 3억3000만원에 달한다.

이성진 순천향대학교 서울병원장은 "의료취약계층을 향한 따뜻한 관심과 후원에 감사드린다"며 "후원금이 꼭 필요한 환자들에게 전달돼 건강을 회복하는 데 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

최용준 LIG 대표이사는 "질병으로 어려움을 겪는 이웃들에게 작은 희망이 되길 바란다"며 "앞으로도 의료취약계층 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

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LIG는 의료취약계층 지원 외에도 저소득 국가유공자 지원, 대한장애인축구협회 후원, 자립준비청년 지원 등 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다. LIG넥스원, 이노와이어리스, LIG시스템, 휴세코 등 계열사와 함께 사업 특성을 반영한 프로그램을 운영하며 ESG 경영을 강화하고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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