기후변화로 연근해 참다랑어 어획량 급증

참다랑어 10시간 내 급속 냉동, 가공

동원산업은 19일 대형선망수산업협동조합과 국내산 참다랑어 유통 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

동원산업과 대형선망수산업협동조합은 부산 중구 동원산업 부산지사에서 협약식을 열고 연안 참다랑어의 안정적인 유통과 상품화에 협력하기로 했다. 이날 행사에는 박상진 동원산업 대표와 천금석 대형선망수협 협회장을 비롯해 해양수산부와 부산시 관계자들이 참석했다.

동원산업은 올해 시범사업으로 연안 참다랑어 약 80t을 매입해 상품화할 계획이다. 어획 후 10시간 이내 머리와 내장을 제거한 뒤 공장에서 급속 동결·가공해 이마트 등 대형마트와 호텔, 레스토랑, 백화점 등에 공급한다. 위판 경매 등 중간 유통 단계를 줄여 신선도를 높인다는 전략이다.

향후 유통 물량을 300t까지 확대하고 수출도 추진한다. 계열사 동원F&B와 협업해 참다랑어를 활용한 프리미엄 참치캔 개발도 검토 중이다.

최근 기후변화로 국내 연안 참다랑어 어획량이 늘었지만 유통 체계 부족으로 일부 물량이 폐기되는 문제가 발생해왔다. 해양수산부는 민관 협의체를 구성해 상품화와 유통 기반 마련에 나선 상태다.

동원산업은 이번 사업을 통해 수산물 유통을 넘어 고부가가치 수산 자원 확보에 나선다는 방침이다. 연근해 어업인과의 계약 조업을 통해 안정적인 판로를 제공하고, 수입 의존도가 높은 참다랑어를 국내산으로 대체하는 효과도 기대하고 있다.

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동원산업 관계자는 "원양어업을 선도하는 동원산업과 연근해 어업을 대표하는 대형선망수협이 상호 협력을 통해 식량 자원 확보 등에서 큰 시너지를 일으킬 것으로 기대한다"며 "앞으로도 국내 수산업 발전과 지속가능한 성장을 위해 다양한 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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