첫편 일주일 만에 조회수 60만회 돌파

인강 컨셉 SNS 식물 콘텐츠 개편

오는 20일 튤립축제 개막

삼성물산 리조트부문 에버랜드가 자사 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 '꽃바람 이박사' 시즌3 콘텐츠 '일타강사 식쌤' 영상이 공개 일주일 만에 조회수 60만회를 돌파하며 화제를 모으고 있다.

에버랜드는 동물, 어트랙션, 공연과 함께 핵심 콘텐츠로 꼽히는 '식물'에 대한 이해도를 높이고 고객과의 소통을 확대하기 위해 지난 2021년부터 '꽃바람 이박사' 영상 시리즈를 선보여왔다고 19일 밝혔다

영상 속 '꽃바람 이박사'는 에버랜드 식물 콘텐츠를 총괄하는 이준규 식물콘텐츠그룹장의 부캐(부 캐릭터)로, 영국 에식스대학교 위틀스쿨오브디자인에서 조경학 박사 학위를 취득한 전문가다. 올해 초에는 사내 최고 전문가에게 수여되는 '마에스타(Maestar)'로도 선정됐다.

2021년 시즌1에서는 식물 소개와 관리 방법, 정원의 역사 등 정보를 중심으로 콘텐츠를 구성했다면, 2024년 시즌2부터는 예능 요소를 강화해 보다 친근한 방식으로 식물 이야기를 전달해왔다. 장미축제 홍보를 위한 랩과 댄스, 물폭탄을 맞으며 수국을 소개하는 등 차별화된 콘텐츠로 관심을 끌었다.

꽃바람 이박사 시즌3 '일타강사 식쌤(식물 선생님)' 영상 캡처 이미지. 삼성물산. AD 원본보기 아이콘

이 같은 노력에 힘입어 '꽃바람 이박사' 영상의 누적 조회수는 600만회를 넘어섰으며, 실제 이준규 그룹장을 보기 위해 에버랜드 정원 구독 멤버십 '가든패스'에 가입하는 등 팬덤도 형성되고 있다.

에버랜드는 올봄 시즌3를 맞아 콘텐츠 포맷을 새롭게 개편하고, MZ세대를 겨냥한 인강(인터넷 강의) 형태의 '일타강사 식쌤'을 론칭했다. 지난 12일 공개된 첫 번째 영상에서는 이준규 그룹장이 직접 분필로 칠판에 글씨를 쓰며 튤립의 어원과 에버랜드 튤립축제의 시작 배경 등을 약 10분간 설명했다. 강의 형식을 차용해 진지함과 유머를 동시에 담은 점이 특징이다.

19일 공개되는 두 번째 영상에서는 튤립의 역사와 개화 원리, 튤립 정원의 특징 등을 보다 쉽게 풀어낼 예정이다. 에버랜드는 향후 고객들이 댓글로 남긴 식물 관련 궁금증과 관심 주제를 반영해 매월 2~3편의 '일타강사 식쌤' 콘텐츠를 제작할 계획이다. 또한 네이버 카페 '에버 플랜토피아(Ever Plantopia)'를 통해 다양한 전문가들이 참여하는 식물 커뮤니티도 운영 중이다.

한편 에버랜드는 오는 20일부터 4월 30일까지 '튤립축제'를 개최한다. 축제 기간 동안 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여 종 약 120만 송이의 봄꽃을 선보이며, 사파리월드 리뉴얼 콘텐츠와 불꽃쇼, 서커스 공연 등 다양한 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

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이와 함께 개장 전 입장해 이 그룹장의 설명을 직접 들을 수 있는 '튤립 모닝 익스클루시브' 도슨트 프로그램도 축제 개막과 함께 사흘간 진행된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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