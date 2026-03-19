20일 오후 7시 35분 생방송

홈앤쇼핑이 데님 전문 브랜드 '콘스텅스 파리'의 2026 SS 시즌 신상품 '슬림 와이드 핏 데님 2종'을 선보인다고 19일 밝혔다.

'콘스텅스 파리'의 2026 SS 시즌 신상품 '슬림 와이드 핏 데님 2종. 홈앤쇼핑 AD 원본보기 아이콘

방송은 20일 오후 7시 35분에 생방송으로 진행된다. 상품은 파리 감성을 담은 세련된 디자인과 기능성을 동시에 갖춘 것이 특징이다. 콘스텅스 파리는 원단 개발부터 제작, 판매까지 전 과정을 직접 운영하는 데님 전문 브랜드다.

이번 신상품은 면 98%의 아메리칸 코튼을 사용해 부드러우면서도 탄탄한 착용감을 제공한다. 여기에 미국산 원면과 혼방된 소재에 RING SPUN YARN 공법을 적용해 실을 꼬아 만드는 방식으로 내구성과 밀도를 높였다. 라이크라 원사를 더 해 뛰어난 신축성을 구현해 활동성과 착용감도 강화했다.

슬림 와이드 핏 디자인은 체형을 자연스럽게 보완해준다. 360도 히든 슬림 E밴드를 적용해 장시간 착용에도 편안하게 했고, 고급 YKK 앤틱 골드 지퍼와 허리, 밑단, 힙까지 모두 체인 스티치로 마감해 디테일을 완성했다. 사이즈는 여성 24~30, 남성 29~38까지 폭넓게 구성됐다.

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홈앤쇼핑 관계자는 "콘스텅스 파리 데님은 소재, 공정, 핏까지 모두 프리미엄 기준으로 기획된 상품"이라며 "프렌치 감성과 편안한 착용감을 동시에 원하는 고객들에게 높은 만족도를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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