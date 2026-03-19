오는 25일까지 신청 접수

천재교육은 26일 온라인 세미나 '2022 개정 교육과정 반영! 지금 가장 주목할 최신 교재 선택 가이드!(Guide!)'를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 세미나는 초·중·고 수학 참고서 로드맵을 제시하고 영역별 교재 라인업과 핵심 교재의 체제, 구성, 특징을 소개해 교육 현장에서 수학 교재 선택을 고민하는 교사와 학부모에게 실질적인 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 세미나에서는 신간을 포함한 2022 개정 교육과정 반영 최신 교재를 소개하고, 교재 특징에 따른 추천 학원 유형까지 함께 제시하는 교재 선택 가이드를 안내할 예정이다.

천재교육은 26일 온라인 세미나 '2022 개정 교육과정 반영! 지금 가장 주목할 최신 교재 선택 가이드!(Guide!)'를 개최한다고 19일 밝혔다. 천재교육 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 다양한 천재교육 수학 참고서를 한눈에 파악할 수 있도록 '천재교육 초·중·고 수학 참고서 로드맵(Road Map)'을 제공해 올바른 교재 선택과 효과적인 학습 계획 수립에 도움을 줄 계획이다.

세미나 참여자를 위한 혜택도 마련된다. 참여자 전원에게 '천재교육 초·중·고 수학 참고서 Road Map' PDF 파일이 제공되며, 세미나 참여 후 설문을 제출한 인원을 대상으로 추첨을 통해 '체크체크 중학 수학 공식집 & 2026' 천재수학 카탈로그(200명), 메가커피 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰(100명)이 증정된다. 또한 '중학 체크체크 수학 시리즈', '고등 개념.집(ZIP)', '고등 유형.ZIP' 수학 참고서 교사용 교재가 세트별 2명씩 총 6명에게 제공될 예정이다.

세미나는 3월 26일 오전 9시 30분부터 10시 50분까지 천재교육 리얼 천재 스토리(Real Chunjae Story) 공식 유튜브 채널에서 실시간 라이브 스트리밍으로 진행된다. 참여 신청은 오는 25일까지 네이버 폼을 통해 접수할 수 있다.

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천재교육 관계자는 "앞으로도 교육 현장에서 도움이 되는 다양한 콘텐츠와 정보를 제공할 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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