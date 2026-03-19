오이도 스틸랜드 12.6㎿ 태양광 '햇빛소득' 우수사례 주목

경기 시흥시(시장 임병택)가 산업단지 재생에너지 확대를 통해 기업의 '재생에너지 100% 사용(RE100)' 이행을 지원하는 가운데, 시화산업단지 내 '스틸랜드 태양광 발전사업'이 산업단지 에너지전환의 우수사례로 주목받고 있다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

스틸랜드 관리단과 민간사업자가 추진 중인 '스틸랜드 태양광 발전사업'은 12.6MW 규모의 산업단지 지붕형 태양광 발전사업으로, 철강 유통 소상공인이 다수 입주한 산업단지 건물 지붕을 활용해 재생에너지를 생산하는 방식이다. 사업은 오는 5월 준공을 목표로 진행 중이다.

스틸랜드 태양광발전소가 가동되면 연간 약 1600만㎾h의 전력을 생산하고 7천 톤 이상의 온실가스 감축 효과가 기대된다. 생산된 전력은 데이터센터와 바이오기업 등에 공급될 예정으로 기업의 RE100 이행을 지원하는 산업단지형 재생에너지 활용 모델로 평가받고 있다.

특히, 이번 사업은 태양광 발전을 통해 발생하는 '햇빛소득'을 산업단지에 환원하는 구조라는 점에서 의미가 있다. 발전 수익은 그동안 장기수선충당금 부족 등으로 시설 개선이 어려웠던 단지의 노후시설 정비와 기반시설 개선 등에 활용될 예정이다. 이를 통해 관리비 절감과 산업단지 환경 개선 효과도 기대되고 있다.

이러한 산업단지 재생에너지 사례를 확인하기 위해 지난 11일 김성환 기후에너지환경부 장관이 시화산업단지의 스틸랜드 태양광 발전사업 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검하고, 산업단지 재생에너지 확대 방안을 논의했다.

현재 시화국가산업단지 내 다른 단지에서도 스틸랜드 사례를 자발적으로 벤치마킹하며 태양광 발전사업 도입을 검토하는 등 기업 중심의 재생에너지 확산 움직임이 나타나고 있어 산업단지 RE100 확산의 선순환 구조가 형성되고 있다.

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시흥시는 이러한 스틸랜드 사례를 적극적으로 홍보하고 우수사례를 전파해 재생에너지 활용 모델 확산을 유도하는 한편, 산업단지 유휴 지붕을 활용한 태양광 발전사업과 기업 RE100 지원 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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