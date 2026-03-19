광명시, 데이터가 증명한 ‘버스 정책’ 성과

여의도행 혼잡도 최대 62%P 급감

박승원 시장 "더 촘촘하게 교통망 완성할 것"

경기 광명시(시장 박승원)가 올해 추진한 버스 노선 신설·증차 정책이 여의도·구로 등으로 향하는 시민들의 출퇴근길 혼잡도를 낮추는 데 뚜렷한 효과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

광명시(시장 박승원)가 올해 추진한 버스 노선 신설·증차 정책이 여의도·구로 등으로 향하는 시민들의 출퇴근길 혼잡도를 낮추는 데 뚜렷한 효과를 거두고 있다. 광명시민이 11-2번 버스를 이용하는 모습. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 정책 시행 전후의 데이터를 분석한 결과, 출퇴근 이용 수요가 많은 노선의 경우 혼잡도를 나타내는 재차율이 최대 62%포인트 감소했다고 19일 밝혔다.

재차율은 버스 수용 인원 대비 실제 탑승 인원 비율을 뜻하며, 100%를 상회하면 승객이 가득 차 다음 버스를 기다려야 할 만큼 혼잡도가 높다는 것을 의미한다.

시는 출근, 등교 등 버스 이용 수요가 가장 많았던 지난해 12월 첫째 주 오전 7시, 이용객이 많은 정류소를 기준으로 정책 시행 전후 각 노선 평균 재차율을 비교했다.

우선 지난 3월 1일 각 2대씩 증차한 11-1번과 11-2번의 개선 효과가 뚜렷하다.

증차 전 '연서도서관·철산종합사회복지관' 정류소 기준 재차율이 각각 117.7%와 131%에 달해 고질적인 혼잡을 빚었으나, 증차 이후인 3월 첫째 주 기준 평균 77.08%와 69%로 크게 감소했다. 특히 11-2번은 62%포인트나 감소하며 정책의 실효성을 입증했다.

시는 지난해 5월에도 각 노선을 4대씩 증차하며 버스 이용 편의 향상을 위해 노력해 왔으며, 지속적인 인구 유입에 대응해 올해 추가로 각 2대씩 증차했다. 또한 출퇴근 시간에 평소보다 6회 이상 차량을 집중적으로 배차하며 평균 배차간격이 2분가량 단축되는 등 버스 이용 편의성을 높였다.

또한 지난 2월 23일 신설한 마을버스 광명02번의 운행 효과는 기존 노선인 광명01번의 수요 분산으로 증명됐다.

광명02번 운행 이전 '팰리스필' 정류소 기준 광명01번의 재차율은 116.3%이었으나, 광명02번 운행 이후인 2월 마지막 주 기준 평균 77.55%로 38.75%포인트 감소했다. 새로 투입된 광명02번의 재차율 역시 68.78%로 양호한 수준을 기록하며 수요 분산 효과를 증명했다.

이러한 성과는 재개발과 재건축 등 급격한 도시 구조 변화에 따른 교통 수요를 면밀히 분석해 대응했기에 가능했다.

11-2번 버스가 운행 중인 모습. 광명시 제공 원본보기 아이콘

특히 ▲광명7동~여의도 구간의 11-1번 ▲소하2동~철산역~여의도 구간의 11-2번 ▲광명동 재개발 단지~광명사거리역~구일역을 잇는 광명02번 등은 시민 이동수요가 많은 서울 방면 핵심 노선인 만큼 시가 선제적으로 노선 조정과 신설에 나선 것이다.

시는 향후에도 재개발·재건축 등 도시개발에 맞춰 교통 수요를 지속적으로 모니터링하고, 신규 노선 확충과 배차간격 단축 등을 통해 시민들이 어디서나 편리하게 이동할 수 있는 대중교통 환경을 구축해 나갈 방침이다.

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박승원 광명시장은 "대규모 개발로 도시가 급격히 변하고 있는 만큼, 교통 불편이 시민의 몫이 되지 않도록 시가 한발 먼저 움직여야 한다"며 "앞으로도 대규모 도시 개발에 따른 교통 변화를 놓치지 않고, 시민들이 체감할 수 있는 촘촘하고 정교한 교통 인프라를 구축 나가겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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