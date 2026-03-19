GS리테일, 상반기 공채 실시…GS25·GS더프레시 두 자릿수 채용
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내달 6일 접수 마감…AI 검사·면접·인턴 거쳐 7월 최종 선발
채용연계형 인턴십 도입·캠퍼스 리쿠르팅 운영…지역 인재 발굴 강화
GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 19,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,560 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]GS25, 먹방 유튜버 쯔양과 손잡았다…'대식가 시리즈' 론칭 1만원대 가성비 위스키 대박…GS25 '티처스', 1·2차 물량 완판 "SSM, 심야제한·의무휴업서 빼자"…닻 오른 유통규제 개선 이 오는 23일부터 4월 6일(오전 10시)까지 2026년 상반기 공개채용을 실시한다.
GS리테일은 주력 사업인 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS더프레시를 중심으로 올해 상반기 공개채용을 진행한다.
GS25는 '영업 관리' 직군, GS더프레시는 '점포 영업' 직군에서 각각 두 자릿수 규모로 신입사원을 모집할 예정이다.
이번 채용에서는 채용연계형 인턴십을 전면 도입한다. 이는 현장 중심의 유통 인재를 발굴하기 위한 것으로, 지원자들은 인턴십 등 실무 경험을 통해 직무 적합성과 만족도를 직접 확인할 수 있다.
특히 GS25는 '캠퍼스 리쿠르팅'을 통해 지역 인재 확보에도 적극 나선다. '캠퍼스 리쿠르팅'은 지방 주요 대학 캠퍼스를 채용 거점이자 1차 면접 장소로 활용하는 전형으로, 지역 인재들이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.
올해는 강원도, 충청북도, 전라북도 소재 대학 캠퍼스에서 진행되며, 최종 합격한 신입사원은 해당 지역 사업을 담당하게 된다.
이번 상반기 공개채용 지원은 다음 달 6일 오전 10시까지 GS리테일 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 서류 전형 합격자는 AI 역량검사, 1차 면접, 인턴십, 2차 면접을 거쳐 7월 중 최종 합격자로 선발된다.
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정영태 GS리테일 인사총무본부장은 "이번 상반기 채용은 직무별 적합성 평가를 더욱 강화해 현장 중심의 유통 인재를 선발하는 데 중점을 두고 있다"며 "GS리테일과 유통 전문가로 발돋움하고 미래 유통 산업을 선도할 수 있는 성장 잠재력이 높은 인재들의 많은 지원과 관심을 기대한다"고 밝혔다.
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