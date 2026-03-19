경기도가 농촌지역의 불법소각 예방을 위해 오는 5월15일까지 산림 인접 지역을 중심으로 시군 합동점검단을 운영한다.

경기도는 시군 농정, 환경, 산림 부서 공무원으로 구성된 농촌지역 불법소각 합동점검단이 마을을 방문해 불법소각 위험요인을 점검하고 주민 대상 홍보와 계도를 진행한다고 19일 밝혔다.

필요할 경우 관련 법령에 따라 과태료 부과 등 행정조치도 병행한다. 경기도는 전체 운영 상황과 실적을 관리한다.

합동점검단은 미세먼지 계절 관리기간 동안 단계별 점검체계로 운영한다.

경기도가 농촌지역 불법소각 관련해서 현장을 찾아 주민과 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

고농도 미세먼지 발령 시 현장 점검을 실시하고, 불법소각이 잦은 중점관리지역을 중심으로 주기적인 점검을 진행한다. 3월에는 전체 농촌지역을 대상으로 집중 단속을 실시하며 4월부터 5월 중순까지는 산림 인접 지역에 대한 점검도 강화한다. 특히 마을 이장 면담과 마을 방송 안내 등 지역 밀착형 홍보 활동을 병행해 불법소각 예방 인식을 높인다.

앞서 경기도는 지난해 12월부터 올해 3월 초까지 총 395회의 점검을 실시했다. 이 과정에서 농촌지역 불법소각 행위 12건을 적발해 과태료를 부과했다. 주민 계도 활동은 279건, 홍보 활동은 621건 진행했다.

AD

이문무 경기도 농업정책과장은 "농촌지역 불법소각은 산불 발생과 미세먼지 증가의 주요 원인이 되는 만큼 예방 활동이 매우 중요하다"라며 "경기도는 시군과 함께 합동점검단 운영을 강화해 농촌지역 화재 예방과 쾌적한 농촌 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>