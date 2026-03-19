호르무즈 해협 안보 책임 거론하며 압박

도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 끝낸 후 호르무즈 해협 안보를 호르무즈를 통한 에너지 교역에 의지하는 국가가 책임지도록 하는 방안을 거론했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 오전 소셜미디어 트루스소셜에 "우리가 테러국가 이란의 잔재를 제거해버리고 이른바 그 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다"고 밝혔다. 이어 "그러면 우리의 반응 없는 동맹국들이 정신을 차리고 빠르게 움직일 것"이라고 덧붙였다.

이번 게시물은 호르무즈 해협 상선 호위에 군함 파견 등으로 협조하라는 요구에 대해 동맹국이 반대 입장을 드러내자 호르무즈 해협 통제 책임을 거론하며 미국을 지원하라는 압박으로 해석된다.

이란은 과거부터 외교 및 안보 전략으로 전세계 원유 수송의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다며 미국을 압박한 경우가 많았다. 이에 미국은 중동산 원유 수입 비중이 적음에도 불구하고 중동 지역에 해군을 주둔시켜 호르무즈 해협 일대를 감시해왔다. 호르무즈 해협을 통과하는 원유는 상당 부분 한국, 중국, 일본을 비롯한 아시아와 유럽 국가로 수입된다.

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트럼프 대통령은 전날 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 대부분이 대이란 군사작전에 관여하지 않겠다는 입장을 통보했다며, 동맹국의 도움이 필요 없다는 식으로 불만을 쏟아내기도 했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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