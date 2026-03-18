용인시, 노인인권지킴이 114명 위촉

118개 시설 '교차 점검' 실시

타 시설 교차 점검 등 활동

경기 용인특례시(시장 이상일)는 18일 시청 컨벤션홀에서 '노인인권지킴이' 위촉식을 열었다.

18일 시청 컨벤션홀에서 열린 위촉식에 참석한 이상일 시장이 발언하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 노인인권지킴이로 선발한 114명 가운데 80명에게 우선 위촉장을 수여했다.

선발된 인원은 모두 사회복지시설 근무 경력이 6개월 이상이고, 최근 1년 이내에 노인인권교육을 4시간 이상 이수한 노인의료복지시설 시설장과 종사자 등이다.

용인 내 노인의료복지시설 118곳 모두가 노인 학대 예방과 시설 종사자 인권 보호를 위해 노인인권지킴이 활동에 참여하기로 했다.

노인인권지킴이로 임명된 시설 종사자는 분기별로 본인이 근무하지 않는 시설을 방문해 전문가의 시선으로 인권 침해 여부 등을 점검하는 역할을 한다.

구체적으로 시설 입소자와 종사자 상담, 시설 내 인권 취약 요인 확인, 인권 관련 지침과 교육 이행 여부 점검 등 활동을 한다.

용인특례시는 지난 2024년 1월과 6월, 2025년 7월 세 차례에 걸쳐 요양기관 종사자의 장기근속장려금 상향을 보건복지부에 요청했고, 정부는 '2026년 근속시간에 따른 장기근속장려금'을 올렸다.

18일 시청 컨벤션홀에서 이상일 시장과 위촉식 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "용인에서 진행되는 초대형 반도체 프로젝트를 잘 진행해 나간다면 2029년부터 법인지방소득세 등 세수가 크게 늘어 시 재정 여건이 좋아질 것으로 생각한다"며 "이 경우 복지 분야 등에 과감한 투자가 가능해지고, 시 차원에서 선도적인 복지 모델을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.

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이 시장은 "노인의료기관 관계자들께서 어르신 돌봄과 시설 관리를 하면서도 노인인권지킴이 활동을 하시기로 한 데 대해 감사인사를 드린다"며 "어르신 학대나 인권 침해 문제가 발생하지 않도록 교차 점검을 잘 해주셔서 어르신들이 노인의료시설에서 보다 편안하고 건강하게 생활하실 수 있도록 노력해주시기 바란다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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