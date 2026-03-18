참고인 신분 조사

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검경 합동수사본부가 18일 전재수 더불어민주당 의원의 아내를 소환했다.

6·3 지방선거 부산시장에 도전하는 전재수 더불어민주당 의원이 17일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.17 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

법조계에 따르면 합수본은 이날 오후 전 의원의 아내 최모씨를 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다.

전 의원은 민주당 부산 지역구 의원이던 2018년 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당 시계를 받은 혐의를 받는다.

이날 조사에선 최씨를 상대로 전 의원의 통일교 금품 수수 의혹에 대해 캐물을 전망이다. 앞서 합수본은 지난달 10일 전 의원의 국회 사무실과 의원실 관계자에 대한 압수수색 영장을 집행했다.

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합수본은 통일교 금품 수수 의혹을 받는 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에 대해서도 각각 피의자 신분으로 조사를 진행한 만큼 조만간 전 의원도 소환할 것으로 보인다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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