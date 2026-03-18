문화 활성화와 문화 향유 확대

경북 고령문화관광재단(이사장 이남철)은 지난 16일 경북문화재단 및 경북 도내 14개 기관과 함께' 2026 경상북도 구석구석 문화가 있는 날' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

' 2026 경상북도 구석구석 문화가 있는 날' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결 중/김이환 기자

' 2026 경상북도 구석구석 문화가 있는 날' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결 중/김이환 기자

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이번 협약은 문화체육관광부의'문화가 있는 날' 정책과 연계하여 경상북도 내 다양한 생활문화 프로그램을 확산하고, 도민 누구나 일상 속에서 문화를 쉽게 접할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.


협약식에는 경북문화재단을 비롯해 도내 14개 참여기관 관계자들이 참석했으며, 각 기관은 지역 특성을 반영한 문화 프로그램을 추진하고 문화 향유 기회를 확대하는 데 협력하기로 했다.

고령문화관광재단은 이번 협약을 통해 고령군의 역사·문화 자원을 활용해 다양한 문화 프로그램을 운영하여 군민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 생활밀착형 문화 콘텐츠를 제공할 계획이다.

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고령문화관광재단 이승익 대표이사는" 고령군 곳곳에서 군민들이 문화가 있는 날을 더욱 가까이에서 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 기획하고 지속해서 지역 문화 활성화와 문화 향유 확대를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
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