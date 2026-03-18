박형준 부산시장이 정부·여당이 추진 중인 수사권 개편 법안에 대해 '악법'이라는 표현을 쓰며 직격했다.

해당 법안이 검찰 개혁을 내세우고 있지만 실제로는 경찰 권한을 과도하게 확대해 권력 집중을 초래할 수 있다는 주장이다.

박 시장은 민주당이 청와대와 협의를 거쳐 발표한 공소청법과 중수청법 최종안에 대해 SNS에서 "경찰 절대 권력 시대를 여는 악법"이라고 규정했다. 검찰 권한을 축소하는 대신 통제 장치가 충분하지 않은 새로운 수사 권력이 형성될 수 있다는 것이다.

특히 수사 지휘 체계에 대해서도 문제를 제기했다. 경찰 조직이 행정안전부 장관의 감독을 받고, 장관은 대통령의 지휘 아래 있는 구조인 만큼 결과적으로 모든 수사 권력이 대통령에게 집중될 수 있다고 꼬집었다.

사법부 관련 제도 변화에 대해서도 비판을 이어갔다. 법 왜곡죄 신설과 4심제 논의, 대법관 증원 등 일련의 조치가 사법부 독립을 약화시키고 형사 사법 체계 전반에 대한 권력 영향력을 확대할 수 있다는 주장이다.

박 시장은 이런 흐름이 제왕적 대통령제를 더 폭주시켜 절대주의 군주정을 닮아가고 있다고 지적했다. 권력 분산이 아닌 권력 집중으로 이어질 수 있다는 우려다.

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그는 "대한민국은 과연 민주공화국입니까?"라고 글을 맺었다.

박 시장은 이날 "대한민국이 민주공화국으로서 권력 균형을 유지하고 있는지 근본적인 질문을 던져야 할 시점"이라고 법안 추진 과정에 대한 재검토 필요성을 제기했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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