일부 노점서 밤 대신 돌 혼입 논란

불편 사례 SNS 확산…전방위 단속

전남 광양시는 제25회 광양매화축제 기간 중 일부 불법 노점에서 발생한 불편 사례가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산된 것과 관련해 사실관계를 확인하는 한편, 축제장 주변 불법·불공정 상행위에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있다고 18일 밝혔다.

최근 축제장을 방문한 관광객이 군밤을 구매하는 과정에서 내용물에 돌이 섞여 있었다는 영상과 함께 거스름돈을 받지 못했다는 내용을 온라인에 게시하면서 논란이 불거졌다. 해당 노점은 공식 허가 구역 밖에서 운영된 불법 노점으로 파악됐다.

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시는 이번 사안을 엄중하게 인식하고, 축제장 안팎을 불문하고 유사 사례가 재발하지 않도록 계도와 단속을 즉각 강화했다.

광양시는 축제장 주변 불법행위 근절을 위해 축제 개막 전인 지난 2월 19일부터 선제적으로 합동단속을 실시해 왔으며, 현재 건축·도로·농지·산림·식품 등 5개 분야에 걸쳐 총 53명의 인력을 투입해 단속을 지속하고 있다.

특히 사전 순찰과 수시 점검을 통해 현장을 상시 관리하고, 위반 사항이 확인되면 즉시 합동단속을 실시하는 등 실시간 대응 체계를 운영 중이다. 또한 1·2차 계고에도 시정되지 않을 경우 고발 및 행정처분 등 강력한 조치를 병행하고 있다.

광양시는 일부 불법 노점 사례로 축제 전반에 대한 부정적 이미지가 확산되지 않도록 현장 관리와 계도를 한층 강화하고, 건전한 상거래 질서 확립과 신뢰 회복에 행정력을 집중하고 있다.

광양시 관계자는 "일부 사례가 SNS를 통해 확산되며 우려가 커지고 있는 만큼 사안을 엄중하게 보고 있다"며 "사실관계를 철저히 확인해 필요한 조치를 취하고, 남은 축제 기간에도 현장 점검과 단속을 더욱 강화해 관광객 불편을 최소화하겠다"고 밝혔다.

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이어 "축제장을 찾는 모든 방문객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 건전한 상거래 질서를 바로 세우고 신뢰를 회복하는 데 행정력을 집중하겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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