황경아·김용집·성현출·하상용 남구청장 예비후보가 18일 오전 광주 남구 백운광장 일대서 합동 출근길 인사에 나섰다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

단일화에 합의한 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보 4명이 합동으로 출근길 인사를 하며 현장 소통에 나섰다.

황경아·김용집·성현출·하상용 남구청장 예비후보는 18일 오전 광주 남구 백운광장 일대서 합동 출근길 인사에 나섰다.

전날 "오직 남구 발전과 민주당 승리를 위해 하나로 힘을 모으겠다"며 단일화 결의문을 발표한 데 이어, 첫 합동 일정이다.

이들은 비가 쏟아지는 궂은 날씨에도 단일화를 통한 승리를 다짐하며 출근하는 시민들께 인사를 건넸다. 시민들을 향해 '원팀 화이팅'을 줄곧 외치며 지지를 호소했다.

황경아·김용집·성현출·하상용 남구청장 예비후보가 18일 오전 광주 남구 백운광장 일대서 합동 출근길 인사에 나섰다. 민찬기 기자 원본보기 아이콘

백운광장에 남구청장 예비후보 4명이 함께 출근길 인사를 하는 이례적인 모습에 시민들도 발걸음을 멈추곤 응원을 보내기도 했다. 한 시민은 "네명의 후보가 함께 출근길 인사를 하니 더욱 눈에 띄었다"며 "네 후보가 뜻을 합치기 어려웠을 텐데 현직 구청장을 교체하고 남구의 새로운 발전을 이루겠다는 의지가 보였다"고 말했다.

앞서 이들은 전날 광주시의회에서 합동 기자회견을 열고 "결선에 진출하는 후보를 중심으로 '원 팀'을 이뤄, 광주 남구의 중단없는 발전과 더불어민주당의 지방선거 압승을 위해 함께하겠다"고 밝혔다.

이들은 "지금 광주 남구는 새로운 도약과 정체성 확립이라는 중대한 갈림길에 서 있으며, 구민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 혁신적인 비전과 강력한 추진력을 갖춘 리더십이 필요하다"며 "남구의 발전을 이끌어갈 적임자가 우리 안에 있다는 데 공감하며 단일화에 합의했다"고 말했다.

4명의 후보자는 권리당원 투표 100%로 진행되는 예비경선에서 4명의 후보 가운데 가장 높은 득표를 차지한 후보에게 전폭적인 지지를 보낼 예정이다.

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후보자가 5명인 남구청장 선거는 예비경선을 통해 2명으로 압축하고, 최종 후보자 선출은 국민참여경선으로 결선투표를 치른다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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