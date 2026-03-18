20일부터 한 달간 BTS 체험테마 운영

굿즈·객실 패키지·식음 메뉴 등 출시



인천 영종도 복합리조트 파라다이스 파라다이스 close 증권정보 034230 KOSPI 현재가 17,950 전일대비 120 등락률 -0.66% 거래량 124,047 전일가 18,070 2026.03.18 10:06 기준 관련기사 '객실 501개' 하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티 개관 파라다이스, 멤버십 회원 대상 '슈퍼위크'…객실·부대시설 할인 [클릭 e종목]"카지노株, 강한 펀더멘털…저가 매수 기회" 전 종목 시세 보기 시티는 20일부터 한 달간 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 발매를 기념하는 숙박·미식·엔터테인먼트 콘텐츠를 선보인다고 18일 밝혔다.

파라다이스시티 방탄소년단(BTS) 한정판 굿즈 5종. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

이는 BTS 컴백 무대를 계기로 우리나라를 찾는 전 세계 방문객을 위한 체험 중심의 복합 문화 시티 이벤트 'BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)'의 일환이다. BTS 더 시티 아리랑 서울은 약 2주간 도시 곳곳을 방탄소년단 관련 체험 테마로 꾸미고, 시민들에게 문화예술을 경험하는 기회를 제공하는 축제다. 파라다이스시티는 이 축제에 공식 파트너사로 참여해 굿즈, 객실 패키지, 식음 메뉴, 포토존, 미디어 파사드, 음악 분수를 선보인다.

굿즈는 BTS 더 시티 아리랑 서울을 나타내는 여권 케이스와 배스 타월, 더스트백, 객실 슬리퍼, 웰컴 카드로 구성했다. 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 객실 패키지를 이용하는 고객에게 이를 증정한다. 또 파라다이스시티 호텔 패키지 고객에게는 리조트 내에서 현금처럼 사용하는 리조트머니 4만원과 라운지 파라다이스 '블랙 버거' '레드 하이볼'을 제공한다. 아트파라디소 패키지 이용객은 방탄소년단 테마 웰컴 드링크와 조식을 즐길 수 있다.

리조트 내 주요 다이닝 공간에서는 BTS 새 앨범과 히트곡을 주제로 한 신메뉴들을 출시한다. 실내 광장 '플라자'에는 테마 포토존을 설치하고 방문객들이 자유롭게 사진을 촬영하고 체험할 수 있도록 운영한다. 프리미엄 클럽 '크로마' 외벽에는 신곡을 테마로 한 미디어 파사드를 상영하며, 리조트 입구에서는 BTS의 음악에 맞춘 분수 쇼를 선보인다.

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파라다이스시티 관계자는 "신보 발매와 월드투어에 맞춰 리조트를 방문하는 전 세계 음악 팬들을 위해 BTS 관련 콘텐츠를 마련했다"며 "공연의 여운을 리조트 전역에서 만끽하며 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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