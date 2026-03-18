오는 6~7월 개최 모든 윔블던 경기 티켓 판매





놀유니버스는 18일 놀(NOL)과 놀(NOL) 인터파크에서 '런던 윔블던 테니스 2026' 입장권 판매를 시작한다고 18일 밝혔다.

윔블던은 세계 4대 테니스 대회 중 하나로, 가장 오래된 역사를 지닌 대회로 꼽힌다. 엄격한 화이트 드레스 코드와 전통적인 잔디 코트 등 고유한 문화로 전 세계 테니스 팬들의 '버킷 리스트' 1순위로 자리 잡고 있다.

놀유니버스는 이러한 수요를 반영해 고객 선호에 맞춘 윔블던 관람 상품을 선보였다. 고객은 오는 6월 29일부터 7월 12일까지 열리는 대회 기간 동안 준결승과 결승이 열리는 센터코트와 비교적 합리적인 가격으로 주요 경기를 관람할 수 있는 No.1 코트 입장권 가운데 선택할 수 있다.

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황선영 놀유니버스 해외 T&A 사업 리더는 "최근 국내외에서 폭발적으로 늘어나는 테니스 인기를 고려해, 업계에서 가장 먼저 윔블던 대회 티켓 판매를 준비했다"면서 "향후에도 고객이 해외여행 중 스포츠, 공연 등 보다 희소성 있는 경험을 누릴 수 있도록 독보적인 상품을 지속해서 선보일 예정"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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