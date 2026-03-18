SKAI인텔리전스, 엔비디아 GTC 2026에서 '리테일 판 바꾸는 디지털 트윈' 공개

스카이인텔리전스는 미국 캘리포니아 산호세에서 열리고 있는 NVIDIA GTC 2026 공식 세션에서 글로벌 럭셔리 그룹 LVMH와 함께 디지털 트윈을 활용한 리테일 콘텐츠 제작 전략과 협업 사례를 발표했다고 18일 밝혔다.

모건 마오 글로벌 CEO는 16일(현지 시간) 진행된 리테일 산업 세션에서 '확장 가능한 디지털 트윈, 리테일 성장의 새로운 인프라'를 주제로 발표를 진행했다. 이 자리에는 LVMH의 디지털 디렉터 찰스 김이 공동 연사로 참여해 양사의 협업 사례를 함께 소개했으며, 해당 세션은 현장뿐 아니라 온라인을 통해 전 세계로 생중계됐다.

모건 마오 CEO는 리테일 및 마케팅 산업에서 콘텐츠 수요가 급증하고 있지만 기존 촬영 중심 제작 방식은 이를 따라가기 어려운 한계가 있다고 진단했다. 그는 이러한 문제의 대안으로 디지털 트윈 기반 콘텐츠 제작 방식을 제시하며, 하나의 3D 자산을 활용해 다양한 콘텐츠를 빠르게 제작할 수 있다고 설명했다. 이어 디지털 트윈이 단순한 제작 기술을 넘어 리테일 환경에서 콘텐츠 생산을 가능하게 하는 핵심 인프라로 자리잡고 있다고 강조했다.

세션에서는 LVMH와의 실제 협업 사례도 공개됐다. 찰스 김 디렉터는 그룹 내 여러 브랜드와 진행된 디지털 트윈 기반 프로젝트를 소개하며, 특히 럭셔리 시계 브랜드 Hublot 사례를 통해 구체적인 성과를 설명했다.

그는 "럭셔리 시계는 수백 개의 부품이 정밀하게 작동하는 구조로 콘텐츠 제작 난도가 높은 분야"라며 "스카이인텔리전스와 협업을 통해 디지털 트윈을 활용한 약 40개의 시계 콘텐츠 영상을 5주 만에 제작했으며, 제품 디테일을 유지하면서 제작 기간을 크게 단축할 수 있었다"고 말했다.

또한 디지털 트윈 기반 제작 방식은 기존 영상 촬영과 AI 기반 영상 생성 기술을 결합한 새로운 형태의 콘텐츠 제작에도 활용되고 있다고 밝혔다. 찰스 김 디렉터는 "AI는 창의성을 대체하는 기술이 아니라 콘텐츠 제작을 확장하는 도구"라며 "디지털 트윈과 AI를 결합하면 더욱 빠르고 유연하며 확장 가능한 제작 환경을 구축할 수 있다"고 설명했다.

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이번 GTC에서는 로보틱스와 합성 데이터, 시뮬레이션 기술과 함께 디지털 트윈이 피지컬 AI 시대를 가능하게 하는 핵심 기술 중 하나로 주목받았다. 스카이인텔리전스는 이번 발표를 통해 디지털 트윈이 리테일 콘텐츠 제작을 넘어 향후 피지컬 AI 학습 데이터와 산업 시뮬레이션 등 다양한 분야로 확장될 수 있는 가능성을 제시하며, 데이터 인프라 기업으로서의 기술 비전을 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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