의결권자문, 임종룡 우리금융지주 회장 연임 등 주총의안 모두 찬성

한국의결권자문이 오는 23일 열리는 우리금융지주 우리금융지주 close 증권정보 316140 KOSPI 현재가 33,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,600 2026.03.18 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“우리금융지주, 1분기 추정 순익 컨센서스 상회 전망” 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급 전 종목 시세 보기 정기 주주총회를 앞두고 임종룡 우리금융지주 회장 연임 안건에 찬성했다.

한국의결권자문은 17일 발간한 의안보고서를 통해 임 회장의 사내이사 재선임 안건 등을 포함한 모든 주총 의안에 대해 찬성 의견을 냈다고 18일 밝혔다.

우선 한국의결권자문은 임 회장의 사내이사 재선임과 관련해 "증권업 진출과 보험사 인수에 성공하며 종합금융그룹 포트폴리오를 완성하고, 적극적인 주주환원 정책으로 시가총액을 2배 이상 확대하는 등 큰 경영 성과를 달성했다"며 "금융위원히 위원장, NH금융지주 회장 등 경험과 전문성을 토대로 톱티어 종합금융그룹으로의 도약 등 그룹의 당면 과제를 성공적으로 완수할 수 있는 적임자로 판단된다"고 설명했다.

윤인섭·류정혜 사외이사 및 정용건 감사위원회 위원(사외이사)의 선임도 찬성했다. 한국의결권자문은 이들 후보자에 대해 주주가치 향상을 위한 노력을 기울이는 등 이사의 직무를 충실히 수행해왔거나, 금융전략 및 금융 소비자보호 측면에서 전문성을 갖췄다고 평가했다.

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이 밖에도 한국의결권자문은 상법 개정안을 반영한 정관 개정과 이사보수 한도 승인, 지난해 재무제표 승인 모두 찬성을 권고했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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