인천공항 컬리너리스퀘어 바이 아워홈 매장

특별 메뉴 선보여…스카프·키링 증정 이벤트

아워홈이 'BTS 더 시티 아리랑 서울' 행사의 F&B 파트너로 참여해 인천국제공항 내 매장에서 방탄소년단(BTS) 멤버들의 선호 메뉴로 구성된 특별 메뉴를 선보인다고 18일 밝혔다.

BTS의 소속사 하이브는 이달 20일부터 다음 달 19일까지 BTS 컴백 시점에 맞춰 'BTS 더 시티 아리랑 서울' 행사를 진행한다.

아워홈은 파트너십을 맺고 행사 기간 중 인천공항 제1, 2 여객터미널에 위치한 '컬리너리스퀘어 바이 아워홈' 매장에서 특별 메뉴를 선보인다. 메뉴명은 'BTS 더시티 웰컴앤페어웰(THE CITY Welcome&Farewell)' 세트로 방탄소년단 멤버들의 선호 메뉴인 들기름 비빔 메밀과 돈가스 세트로 구성했다.

아워홈이 'BTS 더 시티 아리랑 서울' 행사의 일환으로 인천국제공항 내 매장에서 판매하는 특별 메뉴(사진제공=아워홈) 원본보기 아이콘

인천공항 내 컬리너리스퀘어를 비롯해 아워홈그라운드, 하이커스테이션 등 주요 매장에는 BTS 더 시티 아리랑 서울의 브랜딩을 적용해 방문객들이 자연스럽게 콘텐츠를 경험할 수 있도록 공간을 재구성할 계획이다.

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메뉴 구매 고객에게는 스카프, 키링 등을 증정한다. 메뉴는 상시 판매하며, 증정 이벤트는 이달 20일부터 22일, 다음 달 4일부터 13일까지 두 차례에 걸쳐 진행된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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