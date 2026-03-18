병당 45㎉…그린플레인·청사과 2종

풀무원다논의 발효유 브랜드 '액티비아'가 설탕을 첨가하지 않고 지방과 유당을 덜어낸 발효유 '더블제로 액티비아' 그린플레인과 청사과 등 2종을 출시했다고 18일 밝혔다.

150㎖ 병 타입의 마시는 요거트이자 락토프리 제품인 이 제품은 한 병당 45㎉로 칼로리 부담을 낮췄다. 액티비아의 핵심 유산균인 '체온 활동 유산균(비피더스 액티레귤라리스 균)'에 병당 프로바이오틱스 400억 CFU를 담아 제품 완성도를 높였다.

18일 출시된 풀무원다논의 발효유 브랜드 '액티비아'의 '더블제로 액티비아' 2종(자료제공=풀무원) AD 원본보기 아이콘

제품 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 풀무원다논 액티비아는 신제품 출시를 기념해 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 소비자 참여 퀴즈 이벤트를 진행한다. 이벤트 게시물에 '더블제로 액티비아'의 제로 성분을 댓글로 맞히면 추첨을 통해 제품을 증정한다.

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풀무원다논 액티비아 김동진 팀장은 "이번 신제품은 요거트 본연의 맛은 유지하면서 섭취 부담 요소를 한 번에 덜어내 다양한 소비자들의 기준을 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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