[오늘의신상]"설탕·지방·유당 뺐다"…'더블제로 액티비아' 출시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
병당 45㎉…그린플레인·청사과 2종
풀무원다논의 발효유 브랜드 '액티비아'가 설탕을 첨가하지 않고 지방과 유당을 덜어낸 발효유 '더블제로 액티비아' 그린플레인과 청사과 등 2종을 출시했다고 18일 밝혔다.
150㎖ 병 타입의 마시는 요거트이자 락토프리 제품인 이 제품은 한 병당 45㎉로 칼로리 부담을 낮췄다. 액티비아의 핵심 유산균인 '체온 활동 유산균(비피더스 액티레귤라리스 균)'에 병당 프로바이오틱스 400억 CFU를 담아 제품 완성도를 높였다.
18일 출시된 풀무원다논의 발효유 브랜드 '액티비아'의 '더블제로 액티비아' 2종(자료제공=풀무원)
AD
제품 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 풀무원다논 액티비아는 신제품 출시를 기념해 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 소비자 참여 퀴즈 이벤트를 진행한다. 이벤트 게시물에 '더블제로 액티비아'의 제로 성분을 댓글로 맞히면 추첨을 통해 제품을 증정한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"여보 오른다며" 전쟁에 폭등하길래 샀는데…'뚝' ...
AD
풀무원다논 액티비아 김동진 팀장은 "이번 신제품은 요거트 본연의 맛은 유지하면서 섭취 부담 요소를 한 번에 덜어내 다양한 소비자들의 기준을 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>