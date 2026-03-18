일일 모니터링·정책 지원 강화

한국해양수산개발원(KMI)은 호르무즈해협 일대의 지정학적 긴장 고조에 따른 해운물류 공급망 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 '호르무즈 위기 대응 태스크포스'를 신설해 운영한다.

호르무즈해협은 전 세계 해상 원유 교역량의 약 25% 이상이 통과하는 핵심 물류 요충지로, 우리나라 원유 수입량의 약 70% 역시 이 해협을 통해 운송된다.

이 때문에 해당 지역의 긴장이 장기화할 경우 글로벌 공급망 교란은 물론 국내 에너지 수급과 해운 산업에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다.

KMI는 글로벌 공급망 위기에 체계적으로 대응하기 위해 지난해 5월 국제공급망연구실을 신설한 데 이어, 보다 종합적인 대응체계 구축을 위해 이번 태스크포스를 구성했다. TF에는 해운물류·해사연구본부를 중심으로 원내 5개 본부의 전문가들이 참여해 △선사·운임 △안전·안보 △산업·물류기업·금융 △물동량·교역 △외신 모니터링 등 분야별로 역할을 맡는다.

TF는 운임지수, 물동량, 금융지수 등 핵심 지표와 관련 기업 동향을 일 단위로 상시 점검하고, 이를 토대로 해운물류 공급망 영향 분석과 정책 대응 지원 업무를 수행할 계획이다. 또 주간 동향과 현안 보고서를 발간해 해양수산부 등 관계 기관과 공유하고, 민·관 협력 워크숍을 통해 산업 현장의 의견도 수렴해 정책에 반영한다는 방침이다.

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KMI는 이번 대응 경험을 바탕으로 해운물류 공급망 모니터링 체계를 상시화·체계화하는 방안도 마련할 예정이다.

조정희 KMI 원장은 "호르무즈해협 봉쇄 가능성은 에너지 수급과 글로벌 공급망에 직결되는 사안인 만큼 선제적 대응이 중요하다"며 "이번 TF 운영을 계기로 해운물류 공급망 리스크 관리 역량을 강화하고 상시 모니터링 체계를 구축하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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