6월18일까지 지방정부 대상 사업공모

올해 1개소 이상 선정 계획

노후축사 밀집 지역 재개발도 허용

스마트축산 정보통신기술(ICT) 시범단지에 필요한 도로·전기 등 단지 기반조성은 물론 빅데이터 관제센터 설치를 국고지원 하는 스마트 축산단지 조성 사업 공모가 시작된다.

농림축산식품부는 6월30일까지 지방정부를 대상으로 2026년 스마트 축산단지 조성사업을 공모해 1개소 이상을 선정할 계획이라고 17일 밝혔다.

2025년 준공된 제1호 스마트축산단지(충남 당진 낙농단지)의 공동착유장. 농식품부 AD 원본보기 아이콘

스마트 축산단지는 노후했거나 민가 인근에 있어 정주 환경을 저해하는 축사를 가축 사육 여건이 좋은 지역으로 집적화·스마트화하는데 필요한 기반 조성을 지원하는 사업이다. 2019년부터 시작해 2025년 충남 당진 스마트낙농단지를 최초 준공(젖소·13.9㏊)했다. 현재 경남 고성(양돈), 전남 고흥(한우), 충남 논산(양돈), 전남 담양(한우)에서 추진되고 있다.

이번 스마트 축산단지 조성사업은 단지 조성 규모를 3~30㏊로 완화해 각 지역의 다양한 토지이용현황과 공간 활용 계획을 반영할 수 있도록 했다. 조성 방법도 관련 부지를 신규 조성하는 것 외에 기존 노후 축사가 밀집한 지역을 재개발하는 방식도 허용했다. 이 외에 시·군·구는 조성된 단지를 농촌공간재구조화법에 따른 축산지구로 지정해 축산 관련 시설의 지속적인 정비와 관리를 강화하도록 했다.

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이재식 농식품부 축산정책관은 "스마트 축산단지는 축산업의 생산성 제고, 악취와 가축방역 관리 강화, 노후·난립 축사의 이전에 따른 농촌 정주 환경 개선에 기여하는 공익성이 매우 높은 사업"이라며 "축산업과 지역의 상생 발전을 고민하는 지방정부의 많은 관심과 참여를 당부드린다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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