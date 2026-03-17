[특징주]리가켐바이오, 밸류에이션 매력 평가에 5%↑

리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 218,000 전일대비 17,000 등락률 +8.46% 거래량 378,905 전일가 201,000 2026.03.17 09:36 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 가 바이오 업종에서도 밸류에이션 매력이 크다는 평가에 장 초반 5% 이상 상승했다.

17일 한국거래소에 따르면 리가켐바이오는 이날 오전 9시12분 기준 전거래일 대비 3.48% 오른 20만8000원에 거래 중이다. 장 초반 전날 대비 5.47% 오른 21만2000원을 찍기도 했다.

이날 한국투자증권은 보고서를 통해 리가켐바이오를 "밸류에이션(평가 가치)이 좋은 바이오텍"이라고 평가했다.

위해주 한국투자증권 연구원은 "코스닥 상장 바이오텍의 시가총액은 해당 기업의 누적 기술이전 금액 대비 높은데, 리가켐바이오의 시가총액은 누적 기술이전 금액 9조6000억원 대비 낮다"며 "시가총액과 성과의 괴리가 관찰된 유일한 바이오텍"이라고 분석했다.

위 연구원은 "올해 기대 모멘텀이 다른 기업 대비 많다"고 강조했다. 그는 올해 중반 "LCB14, LCB71, LCB41A 등 세 건 이상의 임상 결과 발표가 전망되며, 지난해부터 추진한 기술이전 협의는 올해 성과로 나타날 수 있다"고 설명했다.

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특히 그는 2023년 10월 얀센에 기술 이전된 고형암 대상 항체-약물 접합체(ADC) 치료제 후보물질 LCB84의 경우 얀센이 단독 개발 옵션을 행사할 가능성이 크다고 봤다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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