대중교통 운행 사항·차량 통제 구간 등

교통·안전 및 편의시설 정보 한자리에

청사서 다양한 문화공연, 휴식공간 제공

서울시가 시 홈페이지 종합 안내 페이지를 통해 오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 행사 안내를 실시한다.

시는 공연을 찾는 관람객들에게 꼭 필요한 교통·안전 및 편의시설 정보를 서울시 홈페이지에 실시간 업데이트해 불편을 최소화한다는 계획이다.

이를 통해 ▲지하철 무정차 통과 정보 ▲임시 우회 운행 버스 노선 등 대중교통 운행 사항과 ▲차량 통제 구간 ▲행사장 내 반입 불가 품목과 ▲공연장 인근의 화장실 등 필수 정보를 확인할 수 있다.

서울시가 서울도서관의 외벽 대형 현수막에 QR코드를 삽입해 종합안내 페이지를 안내하고 있다. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

서울도서관의 외벽 대형 현수막과 컴백 라이브 티켓부스에 비치될 해치 포토카드형 리플릿에 QR코드를 삽입해 종합안내 페이지를 안내한다.

120다산콜재단은 상담인력과 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 몽골어 등 외국어 지원 인력을 확대해 공연 전날 저녁과 공연 당일 추가 편성한다. 행사 당일 서울관광재단 안내사는 시청역, 서촌 등 공연장 인근의 관광지에서 교통·숙박시설 등의 현장 안내 서비스를 제공한다.

시청사 지하 1층에 마련된 '서울갤러리'는 오는 20일부터 다음 달 12일까지 '서울 스테이 라운지'로 조성된다. 시민과 관광객이 머물며 휴식할 수 있는 장소이자 서울의 매력을 알리는 시정홍보 거점공간으로 쓰인다. 내친구서울 1·2관에는 서울야경 영상과 함께 케이팝 음악을 감상하며 휴식할 수 있는 미디어 공간이 마련된다.

주말에는 서울갤러리 공연장에서 케이팝, 퓨전국악, 크로스오버 등 다양한 장르의 문화 공연을 연다. 문화 공연은 매주 토·일요일 오후 2시에 서울갤러리 중앙 공연장에서 열린다.

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민수홍 서울시 홍보기획관은 "이번 행사는 서울을 찾는 전 세계 방문객들이 서울의 핵심 시정과 브랜드를 알릴 수 있는 절호의 기회"라며 "행사 관련 안전과 편의 정보 제공은 물론 다채로운 즐길 거리를 통해 글로벌 도시 서울의 매력을 전하겠다"라고 말했다

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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