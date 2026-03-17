오션인더블유, 자사주 62만1015주 소각…주주환원 정책 강화
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오션인더블유 오션인더블유 close 증권정보 052300 KOSDAQ 현재가 1,829 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,886 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]큐캐피탈, 초록뱀미디어 우협 선정 소식에 13% 급등 초록뱀그룹, 내달 임총서 CB 등 메자닌 투자 금지 정관변경안 상정 초록뱀그룹 “원영식 회장 퇴임…CB·BW 투자 금지” 는 보유 중인 자기주식 62만1015주를 전량 소각하기로 결정했다고 17일 밝혔다.
이번 소각 물량은 발행주식수 1686만5143주의 약 3.68%에 해당한다. 소각 규모는 약 23억원이다.
오션인더블유는 발행주식수 감소에 따라 주주환원 정책이 강화되고 주당 가치와 주요 재무지표 개선 효과도 기대된다고 전했다. 기존 주주가 보유한 지분 가치도 높아질 수 있다는 설명이다.
오션인더블유 관계자는 "주주가치 제고를 위한 정책의 일환으로 보유 중인 자기주식을 전량 소각하기로 결정했다"며 "앞으로도 다양한 주주환원 정책을 통해 기업가치를 높이기 위해 노력하겠다"고 말했다.
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한편 오션인더블유는 적정 발행주식수 유지와 재무구조 개선을 위해 주식분할과 무상감자도 함께 진행한다. 보통주 액면가를 5000원에서 500원으로 분할해 발행주식수를 기존 1624만 4128주에서 1억 6244만 1280주로 확대한 뒤 10대1 무상감자를 실시한다. 이에 발행주식수는 다시 1624만 4128주로 줄어들고 자본금은 843억 2571만 5000원에서 84억 3257만 1500원으로 감소한다.
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