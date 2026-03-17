방중 2주 앞두고

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 문제를 이유로 16일(현지시간) 중국 측에 이달 말 예정된 미중 정상회담을 연기해줄 것을 요청했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 미중정상회담의 개최 여부에 대한 질문을 받고 중국을 방문하고 싶지만 대이란 군사작전으로 인해 미국에 있어야 한다며 "한달 정도 연기를 요청했다"고 말했다. 다만 그는 연기 요청에 따라 새 날짜가 정해졌는지 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 이달 31일부터 내달 2일까지 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석과 회담할 계획이었다. 현직 미국 대통령이 중국을 방문하는 건 트럼프 대통령의 집권 1기 시절인 지난 2017년 11월 이후 약 8년 5개월 만이다.

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앞서 양국은 정상회담을 앞두고 의제를 조율하기 위해 지난 15~16일 프랑스 파리에서 고위급 협의를 진행했다. 스콧 베선트 재무부 장관 등 미국 측 대표단과 허리펑 중국 국무원 부총리를 비롯한 중국 측 대표단은 이날 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 만나 6시간 이상 회담을 진행했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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