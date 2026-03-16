美 에너지프로젝트, 벤처 등 논의

지난 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 대미투자특별법 제안 설명하는 국민의힘 박수영 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국과 미국 측 무역 대표들이 이번 주 워싱턴DC에서 한미 무역 합의에 따른 3500억 달러(약 523조원) 규모 대미 투자 이행 방안을 협의한다.

16일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 한국 정부 관계자들과 미국 상무부 및 국가에너지위원회 대표들이 미국 에너지 프로젝트와 다른 벤처 분야에 대한 잠재적 투자를 논의하기 위해 만날 예정이다.

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또 이번 협의는 대미 관세협상 후속 조치의 일환인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'(대미투자특별법)이 지난 12일 국회 본회의에서 통과된 이후에 이뤄지는 것이라고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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