춘천 2026 세계태권도품새선수권대회 추진상황 공유회 개최

조정원 WT 총재·양진방 KTA 회장 춘천 찾아

개막식과 함께 WT 본부 착공식 연계 방안 논의

태권도 캐릭터 '호춘'·'나리' 공개…대회 홍보 본격화

오는 9월 춘천에서 열리는 세계태권도품새선수권대회 준비가 본격화됐다. 세계태권도연맹(WT)과 대한태권도협회(KTA) 주요 인사들이 춘천을 찾아 대회 추진 상황을 함께 점검했다.

춘천시가 16일 시청 중회의실에서 '춘천 2026 세계태권도품새선수권대회 추진상황 공유회'를 열고 대회 준비 현황과 협력 방안을 논의했다. 조정원 WT총재, 양진방 KTA 회장 접견 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시는 16일 시청 중회의실에서 '춘천 2026 세계태권도품새선수권대회 추진상황 공유회'를 열고 대회 준비 현황과 협력 방안을 논의했다. 이날 공유회에는 조정원 WT 총재와 양진방 KTA 회장을 비롯한 관계자들이 참석했다. 참석자들은 세계태권도품새선수권대회 준비 상황과 세계태권도연맹(WT) 본부 춘천 건립 추진 상황 등을 공유했다.

춘천 2026 세계태권도품새선수권대회는 9월 16일부터 20일까지 5일간 송암스포츠타운 일원에서 열린다. 80여 개국에서 약 2,000여 명의 선수단이 참가할 예정이며 슬로건은 'Reborn Together'다. K-태권도와 춘천의 새로운 도약을 함께 만들어가자는 의미를 담았다.

특히 9월 15일로 계획된 세계태권도품새선수권대회 개막식은 대회 개막과 함께 세계태권도연맹(WT) 본부 건립 착공을 알리는 상징 행사로 추진하는 방안도 논의됐다. 개막식에서는 WT 본부 착공을 기념하는 첫 삽 퍼포먼스와 환영 행사를 함께 진행해 '세계태권도 수도 춘천' 비전을 대외적으로 선포하는 상징적 무대로 구성하는 방안을 검토 중이다.

조정원(왼쪽)WT 회장과 양진방 KTA 회장이 대회 홍보 캐릭터를 관람하고 있다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

WT 본부는 송암스포츠타운 부지에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 3,200㎡ 규모로 들어서며 전시관·오디토리움·리셉션홀·업무공간 등 주요 시설이 포함된다. 시는 WT 본부 건립을 위해 올해 국비 35억 원을 확보했으며 2028년 완공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

또한 이날 대회 홍보 캐릭터 '호춘'과 '나리'도 공개됐다. 호랑이를 모티브로 한 '호춘'은 태권도의 용기와 기백, 수호의 의미를 담은 캐릭터이며 산까치를 모티브로 한 '나리'는 태권도 정신을 세계에 전하는 전령을 상징한다. 두 캐릭터는 춘천의 상징성과 태권도의 이미지를 결합해 제작됐으며 향후 대회 홍보 콘텐츠에 활용될 예정이다.

또한 이날 송암스포츠타운 내 실내체육관인 다목적체육관 추진 계획에 대한 설명회도 이어졌다. 신규 다목적체육관은 태권도를 중심으로 다양한 국내·외 체육행사를 개최할 수 있는 실내 체육관 조성사업이다. 연면적 1만4000㎡ 규모에 5000석 이상의 관람석을 갖춘 실내 체육관을 조성하는 것이 골자다.

시는 이번 다목적체육관 조성이 글로벌 스포츠 행사 유치와 지역 스포츠 경쟁력을 높이는 핵심 기반이 될 것으로 보고 있다.

세계태권도품새선수권대회 홍보 캐릭터 나리. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

조정원 WT 총재는 "춘천은 태권도 국제대회를 개최하기에 매우 적합한 도시"라며 "대회 성공 개최를 위해 세계태권도연맹도 적극 협력하겠다"고 말했다.

AD

육동한 춘천시장은 "세계태권도품새선수권대회를 성공적으로 개최해 태권도 종주국의 위상을 높이고 춘천을 글로벌 태권도 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>