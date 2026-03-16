나신평, 키움증권 장기신용등급 'AA-'→'AA' 상향

"위탁매매 우수한 수익성

IB 등 사업기반도 넓혀"

나이스신용평가는 16일 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 430,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 69,939 전일가 429,000 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 대신 "증권사 1분기 어닝서프라이즈 기대…NH·삼성 목표주가 상향" [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ 키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다 전 종목 시세 보기 의 장기신용등급을 AA-에서 AA로 상향했다.

나신평은 이날 키움증권의 장기신용등급과 함께 주가연계파생결합사채, 기타파생결합사채, 무보증사채(선순위) 등급을 AA-(긍정적)에서 AA(안정적)로 올렸다. 무보증사채(후순위)는 A+(긍정적)에서 AA-(안정적)로 상향했다.

이번 장기신용등급 상향은 키움증권이 위탁매매 중심 우수한 수익성을 시현하고 있고, 이익 누적으로 경쟁그룹 대비 차별화된 자본규모를 확보한 점 등을 고려했다.

나신평은 "리테일 부문 뛰어난 경쟁지위에 힘입어 코로나19 이후 주식시장 저변 확대와 비대면 계좌개설 증가, 거래대금 증가의 가장 큰 수혜를 입은 증권사로서 영업기반이 더욱 확대됐다"며 "최근 지정학적 리스크 등 대외 요인으로 변동성이 확대된 가운데서도 평균 거래대금은 과거 대비 증가한 수준에서 견조하게 유지되고 있다"고 평가했다.

이어 "최근 금융시장의 높은 변동성, 대형 IB 간의 경쟁 심화 등에도 불구하고, 위탁매매 부문의 우수한 시장지위, IB 부문 영업 확대 기조, 발행어음을 통한 운용 확대 등을 통해 향후에도 우수한 수익성을 시현할 전망"이라고 전했다.

키움증권의 2021~2025년 연간 당기순이익 창출 규모는 7037억원으로 신용등급 AA- 증권사 평균(2363억원) 대비 높았다. 이익이 누적되며 지난해 회사 자기자본은 6조1000억원 규모로 확대됐다. 신용등급 AA- 증권사 평균(3조2000억원)보다 2배 가까이 많다.

IB부문, 발행어음 등 사업 기반을 넓히는 점도 등급 상향 평가에 반영됐다. 나신평은 "(키움증권이) 위탁매매 부문에 집중된 수익구조를 다변화하기 위해 IB, PI투자, 금융상품 판매 등으로 사업 부문을 확대하고 있다"며 "발행어음 인가 이후 자금조달 다각화가 가능해지고, 운용 여력도 확대될 것으로 전망한다"고 전했다.

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다만 나신평은 발행어음과 관련해 "위험인수성향의 급격한 확대는 재무 안정성에 부담 요인으로 작용할 수 있어 향후 발행어음 확대가 회사의 수익성 및 자본 적정성에 미치는 영향에 대해 모니터링을 지속할 계획"이라고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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