트럼프 '안보 청구서'에 선 그어

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 비롯한 7개국에 '안보 청구서'를 요청한 가운데 참여 후보국으로 거론되는 호주 정부가 동참 계획이 없다고 선 그었다.

16일(현지시간) 캐서린 킹 호주 교통부 장관은 호주 공영 ABC 방송 인터뷰에서 "우리는 호르무즈 해협에 배(군함)를 보내지 않을 것"이라며 "그 해협이 믿을 수 없을 정도로 얼마나 중요한지 알고 있지만 (미국으로부터 호위 참가를) 요청받지 않았고 기여하고 있지도 않다"고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 자신의 전용기인 에어포스원에서 기자들에게 말하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 전날 호르무즈 해협 통과 유조선 호위에 참여할 국가가 7개국이고 "우리는 (참여 여부를) 기억할 것"이라면서 참가를 압박했다. 이는 하루 전 군함 파견을 요청한 한국·중국·일본·영국·프랑스 등 5개국에서 2곳 더 늘어난 것이다.

앞서 맷 시슬스웨이트 호주 외교부 차관보도 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에서 호주의 개입은 이란의 공격을 받는 걸프국의 방어 지원에 국한될 것이라고 밝혔다. 시슬스웨이트 차관보는 "호주는 이번 무력 충돌에 직접 관여하고 있지는 않지만 해당 지역에 있는 호주 국민들의 안전을 최대한 보장하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다할 것"이라며 "현재로서는 이것이 우리의 관여 범위"라고 했다.

호주는 정제유 같은 석유 수입량의 50%가량을 호르무즈 해협에 직·간접적으로 의존하는 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 호주 남동부 뉴사우스웨일스(NSW)주의 휘발유 평균 가격은 ℓ당 2.23호주달러(약 2345원)로 한달 전보다 약 40% 급등했다고 AFP 통신은 전했다.

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최근 호주는 보잉 E-7A 웨지테일 조기경보통제기를 걸프국 영공 보호를 위해 현지에 파견하고 중거리 공대공 미사일을 UAE에 지원하기로 결정했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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