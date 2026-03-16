2026 소상공인 정책 설명회

소상공인 매출 증대 박차

대국민 오디션으로 로컬 창업가 발굴

온·오프라인 AI 교육 강화

매년 50개 내외 개성있는 시장 선정

'선착순' 중심 정책자금 지원 탈바꿈

정부가 지역의 경쟁력 있는 로컬 창업가를 발굴하고 지역 곳곳에 인공지능(AI)을 도입하는 방식으로 소상공인들의 매출 증대를 돕는다. 금융 부담이 한계에 달한 '부실 소상공인'에게는 정책 우선도 평가 등을 통해 정책 자금을 우선 제공하는 등 위기 소상공인 지원 방식도 손질한다는 계획이다.

16일 서울 마포구 소상공인 디지털교육센터에서 열린 2026 소상공인 정책 설명회에서 이병권 중소벤처기업부 제2차관이 발언하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

16일 중기부는 서울 마포구 소상공인 디지털교육센터에서 '2026 소상공인 정책 설명회'를 열고 이같은 내용을 발표했다. 한국은행에 따르면 자영업자 대출 잔액은 2020년 말 804조원에서 지난해 3분기 1072조원으로 5년 만에 33.3% 증가했다. 오랜 침체기 속에 내수는 점차 회복 국면에 접어들었으나, 금융 부담으로 인한 소상공인의 경영 환경은 여전히 녹록지 않은 상황이다.

이에 중기부는 올해 '소상공인과 상권의 매출 증대'를 최우선 목표로 삼고 세부 정책을 추진할 예정이다. 먼저 올해 유망 로컬 창업가 양성을 위한 오디션을 열고 1000개사를 선정한다. 지역 청년들이 자유롭게 네트워킹하고 창업 정보·교육 등을 지원받을 수 있는 로컬창업 타운도 지난해 8곳에서 올해 10곳으로 확대한다. 이후 우수한 로컬 기업이 세계적인 브랜드로 성장할 수 있도록 100개사에 최대 1억원 규모로 해외 판로 지원도 병행할 계획이다.

소상공인들을 대상으로 AI 교육도 강화한다. 중소기업중앙회 조사 결과에 따르면 소상공인의 AI 인지도는 높으나 기술도입에 대한 어려움(69%)과 실제 학습 기회 부족(47%)으로 현장에서의 활용은 저조한 상태다. 이에 중기부는 온·오프라인 AI 교육을 강화해 업종별 디지털 활용 우수사례(500건 내외)를 발굴할 계획이다. 또 소상공인 사업장 1만6000곳에 배리어프리 키오스크, 서빙 로봇 등 스마트기술을 적극 도입하도록 돕는다.

지역 곳곳의 개성을 살린 전통시장 육성에도 힘쓴다. 매년 50개 내외의 특색 있는 시장을 선정해 내외국인이 찾는 핵심 점포로 육성한다는 구상이다. 또 오는 4월 열리는 동행축제를 지역 소상공인 단체·전통시장·골목상권 등에서 추진하는 다양한 민간단체 행사와 연계해 '모두의 동행축제'로 추진한다.

16일 서울 마포구 소상공인 디지털교육센터에서 열린 2026 소상공인 정책 설명회에서 이병권 중소벤처기업부 제2차관이 발언하고 있다. 중기부 원본보기 아이콘

'소상공인 회복과 재도전 지원'을 목표로 취약 소상공인 지원을 강화하겠다는 목표도 밝혔다. 그간 매출 중심이던 영세 소상공인 지원 체계를 소득·자산 등을 반영한 체계로 전환하고, '선착순' 중심이던 정책 자금 지원을 정책 우선도 평가 등을 실시해 지원이 시급한 소상공인에게 먼저 돌아가도록 개선한다는 그림이다. 정보가 부족해 필요한 자금을 신청하지 못하는 소상공인을 위해 AI·데이터 기반의 '소상공인 정책자금 길잡이' 서비스도 구축한다.

1인 여성 자영업자를 위한 출산·육아 지원 등 돌봄 지원도 추진한다. 소상공인 폐업 시 실업급여를 받을 수 있도록 자영업자 고용보험료를 지원 확대하고 경영 악화로 노란우산공제 중도해지 시 해약환급금에 대한 세 부담도 완화해줄 예정이다.

소상공인 정책 전달 체계도 획기적으로 개선한다. 공공·민간 데이터와 상호 공유 체계를 구축해 현재 진행되는 소상공인 통계가 보다 정확하게 현실을 반영하도록 하는 '소상공인 대시보드'를 구축할 예정이다. 진화된 데이터를 바탕으로 소상공인 24에 등록된 소상공인 개개인에게 지역별·연령별 맞춤형 정책을 안내한다.

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이병권 제2차관은 "그간 소상공인 지원 체계가 공급식·하향식이었다면 앞으로는 민간 영역과의 협업을 통해 소상공인 정책에 양질의 데이터를 활용하고 이를 바탕으로 업종별·지역별 맞춤형 지원을 강화하겠다"며 "소상공인 눈높이에 맞는 수요자 맞춤형 정책으로 탈바꿈하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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