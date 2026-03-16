트러스티푸드, '강아지의 날' 맞아 마이리얼트립과 공동 캠페인

림피드는 펫 푸드 브랜드 '트러스티푸드'에서 23일 '세계 강아지의 날'을 맞아 마이리얼트립과 공동 캠페인을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 협업은 트러스티푸드와 마이리얼트립의 펫 프렌들리 여행 상품을 결합해 양사의 브랜드 가치를 공유하고 고객에게 새로운 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

캠페인 기간 동안 마이리얼트립에서 펫 동반 가능 호텔을 예약하고 투숙한 고객에게는 트러스티푸드의 동결건조 사료로 구성된 웰컴 어메니티 키트가 제공된다. 여행지에서도 반려견이 건강하고 맛있는 식사를 즐길 수 있도록 해, 보호자와 반려견 모두에게 만족도 높은 여행 경험을 선사한다는 취지다.

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양사는 이번 협업이 최근 급증하는 펫 동반 여행 수요에 부응하고, 성숙한 펫 프렌들리 문화를 선도하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 김희수 림피드 대표는 "트러스티푸드가 지향하는 '보호자와 반려견의 지속적인 관계'라는 가치를 여행이라는 특별한 순간으로 확장하게 됐다"며 "이번 캠페인이 단순한 이벤트를 넘어, 반려견과 함께하는 모든 순간의 가치를 높이는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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