내륙 중심 아침 영하권

평년보다 포근한 봄날씨

내일 광주와 전남 지역은 대체로 맑은 가운데 일교차가 크게 벌어질 것으로 예보됐다. 사진은 서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있는 모습. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

내일(17일) 광주와 전남 지역은 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 최고 18도까지 오르며 평년보다 포근하겠다. 다만 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 환절기 건강관리에 유의해야 한다.

16일 광주지방기상청에 따르면 내일 광주·전남은 서해상에 위치한 고기압의 영향을 받다가 밤부터 그 가장자리에 들겠다. 기온은 평년(최저 0~5도, 최고 12~15도)과 비슷하거나 조금 높을 것으로 전망됐다.

특히 전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 이하로 떨어지는 곳이 많아 쌀쌀할 것이라는 게 기상청 관계자의 설명이다. 아침 최저기온은 -1~6도, 낮 최고기온은 13~18도의 분포를 보이겠다.

하늘 상태는 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠다.

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광주지방기상청 관계자는 "당분간 낮과 밤의 기온 차가 매우 크겠으니 면역력 저하 등 건강관리에 각별히 유의하기 바란다"며 "내륙을 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳도 있겠으니 농작물 냉해 피해에도 대비해야 한다"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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