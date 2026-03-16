취약계층도 문화 향유

프로그램 229회 진행

경북문화재단(대표이사 김재수)은 16일 오후 2시 재단 3층 회의실에서 '2026 경북도 구석구석 문화가 있는 날' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에는 고령문화관광재단·영양축제관광재단·예천문화관광재단·청도우리정신문화재단·청송문화관광재단 등 5개 기초문화재단을 비롯해 사회적협동조합 로컬과 문화연구소(문경), 완산뜨락 마을관리 사회적협동조합(영천), 국립백두대간수목원(봉화), 상주박물관(상주), 의성조문국박물관, 금수문화예술마을 운영협의회(성주), 송강미술관(안동), 국립청소년해양센터(영덕), 국립울진해양과학관(울진) 등 14개 기관이 참여했다.

경북문화재단이 14개 기관과 업무협약을 체결한 뒤 대표들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

경북문화재단과 이들 기관들은 15개 문화환경 취약지역을 대상으로 지역의 특성을 반영한 다양한 문화예술 콘텐츠를 통해 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 문화를 향유할 수 있도록 할 계획이다.

주요 프로그램은 올해 4월부터 11월까지 매주 수요일 '문화가 있는 날'에 15개 문화환경 취약지역에서 총 229회에 걸쳐 진행될 예정이며 지역별 특색을 살린 주민 참여형 콘텐츠도 확대 운영된다.

고령의 음악치료 프로그램, 문경의 소리 체험, 봉화의 테라리움 제작 등 치유와 참여 중심의 프로그램을 비롯해 안동 미술관 투어, 영덕 보이는 라디오, 청도 화랑정신 퀴즈 등 세대와 지역 특성을 반영한 다양한 문화 프로그램이 매주 수요일 각 지역에서 펼쳐질 예정이다.

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최종수 경북도 문화예술진흥원장은 "이번 협약을 통해 15개 문화환경 취약지역의 도민들이 문화로부터 소외되지 않고, 일상 속에서 문화예술을 향유할 수 있는 다양한 프로그램이 확대되기를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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