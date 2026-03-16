세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 부상 치료와 신변 보호를 위해 러시아 모스크바로 후송됐다는 보도가 중동 매체를 통해 나왔다.

이란 하메네이 후계자로 선출된 차남 모즈타바 하메네이. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 쿠웨이트 일간지 알자리다는 모즈타바가 지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 러시아 군용기를 타고 이송됐다며 이같이 주장했다.

해당 매체는 익명의 소식통을 인용해 모즈타바가 수술을 성공적으로 마쳤으며 현재 러시아 대통령 관저 중 한 곳과 연계된 사설 병원에서 치료를 받고 있다고 전했다. 그러면서 이번 이송이 극비 작전의 일환으로 진행됐으며 계속되는 분쟁 속에서 그의 신변 안전에 대한 우려와 이란 내에서 보안 상태를 유지하기 어려운 상황이 고려됐다고 덧붙였다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 같은 날 아랍권 매체 알아라비 알자디드와의 인터뷰에서 "최고지도자는 매우 건강한 상태이며, 모든 상황을 완전히 통제하고 있다"고 밝혔다.

한편 모즈타바는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아버지 아야톨라 알리 하메네이의 뒤를 이어 이달 이란 최고지도자에 올랐다. 하지만 그가 공식석상에서 모습을 보이지 않자 부상 가능성을 비롯해 건강에 대한 각종 의혹이 제기됐다.

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이와 관련해 피트 헤그세스 미국 국방장관은 최근 브리핑에서 모즈타바의 부상과 외모 훼손 가능성을 언급했다. JD 밴스 미국 부통령도 "그가 부상을 입었다는 것은 알고 있다"며 "정확히 얼마나 심각한지는 모르지만, 부상을 입었다는 것은 확실하다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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