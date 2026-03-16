익산판매점서 스피또2000 66회차 1등 당첨

"처음엔 믿기지 않아…가족과 기쁨 나눠 행복"

아들의 결혼을 앞두고 있던 복권 구매자가 무심코 긁어본 즉석복권에서 10억원이 당첨되는 행운을 거머쥐었다. 당첨자는 "새로 들어올 며느리가 복덩이가 아닐까 싶다"며 뜻밖의 행운에 얼떨떨한 소감을 전했다.

'스피또2000' 66회차 1등 당첨 복권 이미지와 당첨자의 소감. 동행복권 AD 원본보기 아이콘

복권 수탁사업자 동행복권은 최근 공식 홈페이지를 통해 '스피또2000' 66회차에서 1등에 당첨돼 10억원을 받게 된 A씨와의 인터뷰를 공개했다. 해당 당첨 복권은 전북 익산시 금마면에서 판매됐다.

평소 로또와 스피또만 구매해왔다는 A씨는 "얼마 전 사두었던 복권이 생각나 무심코 긁어보았는데 같은 그림이 나와 처음에는 믿기지 않았다"며 "몇 번이나 다시 확인하며 긴가민가했다"고 말했다.

이어 "배우자에게 소식을 전하고 함께 확인한 뒤에야 당첨 사실을 실감할 수 있었다"며 "뜻밖의 큰 선물을 받은 것 같아 얼떨떨하지만, 가족과 함께 이 기쁨을 나눌 수 있어 정말 행복하고 감사하다"고 전했다.

특히 그는 최근 아들이 결혼을 앞둔 상황이라며 "새로 들어올 며느리가 우리 집에 복을 가져다준 복덩이가 아닐까 하는 생각도 들었다"고 밝혔다.

A씨는 당첨금을 대출금 상환에 보탤 예정이라며 "생각지 못한 행운으로 모든 생활에 감사하며 열심히 살겠다"고 소감을 전했다.

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한편 스피또 2000은 게임별 행운 그림 2개가 모두 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권으로 판매 가격은 한 장당 2000원이다. 1등 당첨금은 10억원으로, 2장으로 구성된 세트를 구매할 경우 한 장이 당첨되면 다른 장도 당첨돼 최대 20억원을 수령할 수 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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