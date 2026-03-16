농협금융, 동남권에 '해양·항공산업 종합지원센터' 신설

정부 5극3특 국가균형성장 정책 발맞춤

은행·보험·증권 등 계열사 협업체계 구축

NH농협금융지주가 부·울·경(부산·울산·경남) 지역에 해양·항공산업 종합지원센터 신설을 추진한다고 16일 밝혔다. 정부의 5극3특 국가균형성장 정책에 발맞춰 동남권 해양·항공산업 지원을 강화하기 위한 차원이다.

종합지원센터는 정부의 동남권 해양·항공 및 전후방 연계산업 육성에 대응하는 전사 차원의 금융지원 거점으로 다음 달 중 경남 창원 설치된다고 농협금융은 설명했다.

종합지원센터에 은행·손해보험·증권·캐피탈·벤처캐피탈(VC) 등 계열사 협업체계를 구축하고 종합금융서비스를 제공해 동남권 지역내총생산(GRDP) 성장을 위한 핵심 인프라로 활용할 계획이다.

계열사별로 은행은 여신·외환, 손해보험은 선박보험 및 적하보험, 증권은 회사채 발행·기업공개(IPO) 주선·기업금융 지원, 캐피탈은 여신·산업재 리스, VC는 혁신 성장 기업 지분 투자 등을 담당한다.

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종합지원센터 신설을 시작으로 5극3특 지역별 특성에 맞는 금융지원 모델을 검토해 국가 산업경쟁력 제고에 기여한다는 방침이다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "이번 센터는 5극3특 균형발전 정책뿐만 아니라, 생산적 금융의 첨단산업 육성을 통합적으로 실현하는 농협금융의 선제적이고 필수적인 조치"라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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