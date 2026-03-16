“특별법 통과 선거 판도 변화 리더 선택 기준 다시 세워야”

“여론조사 편승 효과 속 정책 경쟁 시공간 부족” 비판

“합종연횡 아닌 통합특별시 성공 위해 정책 힘 보태겠다”

이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장이 전남·광주 통합특별시장 후보 경선에 불참하겠다고 선언했다.

이 수석부위원장은 16일 오후 광주시의회에서 기자회견을 열고 "깊은 고심 끝에 숨가쁜 '깜깜이 경선 열차'에서 내리기로 했다"며 경선 불참 입장을 밝혔다.

이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장이 16일 오후 광주시의회에서 기자회견을 열고 전남·광주 통합특별시장 경선 불참 입장을 밝히고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 전남·광주 통합특별시 출범을 두고 "산업·인구·교통·예산 등 모든 분야에서 수도권에 맞먹는 재정과 권한을 지닌 광역권 자치의 새 시대가 열렸다"며 "이재명 대통령과 지역민들의 염원이 만들어낸 역사적 성과"라고 평가했다.

다만 특별법 통과 이후 선거 환경이 크게 바뀌었지만 민주당 경선 방식은 이를 반영하지 못하고 있다고 지적했다.

이 수석부위원장은 "판이 바뀌었으면 리더를 뽑는 기준도 재정립돼야 한다"며 "특별법 통과 이전부터 진행된 잦은 여론조사가 이미 편승 효과를 만들었고, 그 흐름을 안은 채 경선 열차가 달리고 있다"고 말했다.

특히 현역이 아닌 후보의 경우 정책 경쟁을 펼칠 시간과 공간이 부족하다고 강조했다.

그는 "정책으로 유권자를 설득할 시공간이 절대적으로 부족한 상황"이라며 "정책으로 설득하지 못한다면 내가 할 수 있는 일이 무엇인지 깊이 고민했다"고 밝혔다.

이 수석부위원장은 그동안의 행정 경험을 강조하며 향후 통합특별시 정책 논의에 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 "광양군수 시절 동광양시와 광양군을 통합해 현재의 광양시를 만들었고, 노무현 대통령 시절 행정중심복합도시와 아시아문화중심도시 사업을 추진하는 과정에 참여했다"며 "광주 문화경제부시장으로 광주형 일자리 정책을 만들었고, 국회의원과 민주당 호남발전특위 수석부위원장으로 통합특별시에 필요한 26개 정책을 개발했다"고 설명했다.

이어 "특별시에 필요한 정책을 판단할 수 있는 시민의 눈과 잣대가 되겠다"며 "통합특별시의 성공을 위해 정책으로 힘을 보태고 헌신하겠다"고 말했다.

또 이번 결정이 특정 후보와의 정치적 연대 때문이라는 해석에는 선을 그었다.

그는 "이번 선택은 특정 후보와의 합종연횡을 염두에 둔 결정이 아니라 현재 정치 현실을 감안해 내린 결정"이라고 밝혔다.

이 수석부위원장은 "이번 출마자들은 지역민들이 위임해 준 권력을 가졌거나 가져본 경험이 있는 만큼 통합특별시라는 과업을 반드시 성공시켜야 할 무한 책임이 있다"고 강조했다.

끝으로 그는 "끝까지 지지해준 지지자들에게 죄송하고 감사하다"고 말했다.

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 김영록(왼쪽부터)·강기정·정준호·주철현·신정훈·민형배·이병훈 예비후보가 14일 서울 여의도 더불어민주당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 전남광주통합특별시장 예비경선 후보자 합동연설회에서 기념촬영하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이 수석부위원장이 중도 사퇴하면서 전남·광주 통합특별시장 더불어민주당 경선은 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 민형배·신정훈·정준호·주철현 의원이 경쟁하는 6자 구도로 압축됐다. 이개호 의원에 이어 두 번째 불참 선언이다.

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민주당은 지난 14일 합동연설회를 시작으로 17~18일 조별 토론회를 진행한 뒤 19~20일 권리당원 100% 방식의 예비경선을 치른다. 이어 27~29일에는 정책배심원단이 참여하는 권역별 심층 토론회를 열고, 다음 달 3~5일 권리당원 50%와 여론조사 50%를 반영한 본경선을 실시한다. 본경선에서 과반 득표자가 없을 경우 1·2위 후보를 대상으로 다음 달 12~14일 결선투표가 진행된다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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