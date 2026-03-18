AI 인재양성·교육혁신 협력 추진

한국외국어대학교와 네이버클라우드는 인공지능(AI) 기반 교육·연구 혁신과 AI 전문 인재 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

(왼쪽부터) 한국외대 강기훈 총장과 네이버클라우드 김유원 대표. 한국외국어대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 네이버클라우드가 보유한 AI 인프라를 교육 현장에 적용하고, 한국외대의 교육 역량을 바탕으로 미래형 스마트캠퍼스 구축 및 AI 전문 인재 양성을 통해 AI 중심 대학으로의 도약을 지원하기 위해 마련됐다.

이를 위해 네이버클라우드는 AI 인프라와 솔루션을 바탕으로 대학 연구 환경에 최적화된 GPU를 제공하고, 하이퍼클로바X 기반 AI 행정·학습 서비스를 구축한다. 또한 자사의 AI 솔루션에 한국외대의 언어 역량을 결합한 다국어 행정 서비스도 선보이며 대학 교육·연구 환경의 AI 도입을 지원할 예정이다.

나아가 온·오프라인을 통합한 미래형 스마트캠퍼스 구현에 나선다. 얼굴 인식 기술을 통한 출입 및 결제 시스템을 고도화하고, 자사 AI 협업 플랫폼 '네이버웍스' 기반의 스마트 행정·학습 환경을 조성할 계획이다.

양 기관은 AI 인재 양성에도 협력한다. 네이버클라우드 아카데미 및 네이버 클라우드 플랫폼 교육 과정을 대학 정규 커리큘럼과 연계하고 인턴십 기회 제공과 채용 박람회 개최, 기술 멘토링 지원 등을 통해 채용 연계 및 공동 연구를 확대한다.

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강기훈 한국외대 총장은 "네이버클라우드와의 협력은 AI 기반 스마트캠퍼스와 미래형 교육·연구 환경을 함께 만들어 가는 중요한 출발점이 될 것"이라며 "언어·지역·인문 기반의 글로벌 지식과 AI 기술을 결합하여 다양한 분야에서 새로운 가치를 창출하는 모범적인 산학협력 모델로 발전하기를 기대한다"고 전했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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