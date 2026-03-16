침팬지 집단에서 본 권력의 본능…‘맥베스 리포트 쇼’ 앵콜 공연

오는 4월9~19일 연희예술극장에서

극단 바바서커스는 오는 4월9~19일 서울 서대문구 연희예술극장에서 '맥베스 리포트 쇼'를 앵콜 공연한다고 밝혔다.

'맥베스 리포트 쇼'는 서울문화재단 예술창작활동지원 프로젝트에 선정돼 지난해 '맥베스 리포트 2025'라는 제목으로 초연한 작품이다. 세익스피어의 '맥베스'를 토대로 인간 사회의 권력 구조를 침팬지 집단의 정치 본능에 비추어 재해석한 블랙코미디 실험극이다.

공연은 관객에게 "당신이 최고 권력자가 된다면, 무엇을 하고 싶은가?"라고 질문하며 시작된다. 극은 한때 영웅이었던 자가 '국가의 리더'에 등극하나 이후 '폭군'으로, 그리고 다시 짐승으로 변하는 모습을 보여준다. 배우들은 인간과 침팬지의 경계를 넘나드는 신체 언어로 권력의 진화를 구현한다.

극단 측은 초연 이후 변화한 정치·사회적 환경을 반영해 일부 장면과 구조를 재정비한 확장 버전으로 이번 재연 무대를 선보인다고 밝혔다.

바바서커스 대표 이은진이 재창작과 연출을 맡고, 심재욱이 공동연출로 참여한다. 최주현, 김보나, 김어진, 임휘진, 박성민, 심안나, 신유승, 이상훈, 백승연, 현윤섭, 장환석, 최우종, 권혁진, 현태성 배우가 출연한다.

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공연에 대한 자세한 정보는 극단 바바서커스 인스타그램 및 NOL티켓에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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