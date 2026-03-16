전남 보성군은 오는 31일까지 (재)보성군장학재단이 지역 인재 발굴과 교육 경쟁력 강화를 위해 '2026년 상반기 장학생' 610명을 공개 모집한다고 밝혔다.

이번 장학생 선발은 총 12개 분야에서 610명을 대상으로 4억 6,521만 원의 장학금을 지원하는 사업으로, 지역 학생들의 학업 의욕을 높이고 안정적인 교육 환경을 조성하기 위해 추진된다.

보성군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

장학금은 성적우수 150명, 미래인재 62명, 희망나래 22명, 보금자리 79명, 한울타리 123명, 새싹키움 69명 등 총 12개 분야에서 선발해 지급할 계획이다.

신청 자격은 공고일 기준 본인 또는 친권자가 보성군에 1년 이상 주소를 두고 실제 거주하고 있는 초·중·고등학생 및 대학생이다. 단, 대학생의 경우 학업을 위해 다른 지역에 주소를 두고 있더라도 부모의 주소지가 보성군이면 신청 가능하다.

신청을 희망하는 학생은 해당 학교 또는 주소지 읍면 행정복지센터에 구비서류를 제출하면 된다. 이후 1차 심사와 재단 이사회 최종 심의를 거쳐 장학생을 확정하며, 장학금은 5~6월 중 지급될 예정이다.

특히 올해는 교육 현장의 의견을 반영해 '고교 기숙사생 토요일 조식 지원 사업'을 신규 도입한다. 관내 기숙형 고등학교 3개교 127명의 학생에게 조식을 지원해 안정적인 학습 환경을 제공할 방침이다.

또한, '재능키움' 프로그램을 통해 6개 학교에 5,000만 원, '꿈키움' 프로그램을 통해 2개 학교에 2,000만 원을 지원해 학생들의 창의성·특기·적성 교육을 강화한다.

아울러, 보성군장학재단은 기부자와 군민과의 소통 강화를 위해 매년 '장학회보'를 발간하고 있다. 올해도 2025년 주요 성과와 2026년 사업 계획을 담은 회보를 제작·배포해 장학기금 운영의 투명성을 높이고 군민 참여를 확대하고 있다.

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보성군장학재단 문찬오 이사장은 "장학금은 보성군이 지역 인재들의 꿈을 응원하고 있다는 든든한 약속"이라며 "앞으로도 지역 인재들이 보성에 대한 자부심을 품고 세계적인 인재로 성장할 수 있도록 지원 규모와 프로그램을 끊임없이 혁신해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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