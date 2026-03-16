토스뱅크 "세심한 점검·개선 통해 신뢰 회복할 것"

토스뱅크는 지난 10일 벌어진 반값 엔화 사태 당시 환전 고객 전원에게 사과의 의미로 현금 1만원을 지급한다.

토스뱅크는 16일 공지사항을 통해 "오류 발생 시간 중 엔 환전 거래가 체결된 모든 고객께 토스뱅크 통장을 통해 현금 1만원을 지급해 드릴 예정"이라며 "통장 수령이 어려운 경우 개별 안내로 동일 금액 상당의 상품권을 제공할 계획"이라고 밝혔다.

지난 10일 오후 7시29분부터 7시36분까지 7분간 토스뱅크 원·엔 환율 고시 시스템에 오류가 발생했다. 당시 엔화 종가는 100엔당 932.86원이었는데 해당 시간에는 절반 수준인 100엔당 472원대로 고시됐다.

일부 이용자들이 낮은 환율로 엔화를 매수해 사용하거나, 다시 원화로 환전하면서 토스뱅크는 284억원 규모의 손실을 입었고, 다음날 해당 거래를 취소하는 등 환수 절차를 벌였다.

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토스뱅크는 "현재 오류 원인을 면밀히 점검하고 있다. 환전 거래 전 단계의 검증과 모니터링을 강화했으며, 재발 방지를 위한 시스템 보완도 진행하고 있다"며 "고객께서 다시 안심하고 토스뱅크를 이용하실 수 있도록 전반적인 운영 및 관리 체계 역시 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다"고 사과했다.

아울러 "이번 조치가 고객님의 불편과 실망을 덜어드리기에 충분하진 않겠지만, 진심 어린 사과의 뜻으로 받아주시기를 부탁드린다"며 "이번 일을 계기로 금융 서비스의 기본을 다시 한번 깊이 되새기겠다. 불편을 드린 점 거듭 사과드리며, 세심한 점검과 개선을 통해 신뢰를 회복해 나가겠다"고 덧붙였다.

서울 강남구 토스뱅크 본사. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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