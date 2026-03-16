광양항, 국내 최대 LNG 인프라 기반 벙커링 상용화
불러오는 중...닫기
벙커링과 하역 동시 진행
LNG 약 1천100톤 공급
여수광양항만공사는 지난 13일부터 14일까지 광양항 자동차부두에서 LNG 벙커링 작업을 성공적으로 수행했다고 밝혔다.
공사는 벙커링 작업에 앞서 관계기관과 합동으로 안전관리 체계를 점검하고, 작업 절차 및 비상 대응체계를 사전에 확인하는 등 안전 확보를 최우선으로 추진했다.
여수광양항만공사는 지난 13일부터 14일까지 광양항 자동차부두에서 LNG 벙커링 작업을 성공적으로 수행했다. 여수광양항만공사 제공
이번 LNG 벙커링은 자동차 운반선(현대 글로비스)을 대상으로 진행됐으며, STS(Ship-to-Ship) 방식으로 약 1,100톤 규모의 LNG 연료를 공급했다.
또한, 선박 간 연료 공급과 자동차 하역 작업을 동시에 수행해 항만 체류 시간을 최소화하며 벙커링 작업을 진행했다.
광양항은 국내 최대 규모의 LNG 저장 및 공급 인프라가 구축된 항만으로 LNG 벙커링을 수행하기 위한 최적의 기반시설을 갖추고 있다는 평가를 받고 있다. 공사는 이러한 인프라를 바탕으로 향후 친환경 선박 연료 공급 기능을 지속 확대해 나갈 계획이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"화가 나서 바로 취소했다" 넷플릭스 구독 해지하...
황학범 사장 직무대행은 "이번 LNG 벙커링 작업을 통해 친환경 항만으로서의 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 친환경 선박 연료 공급 거점 항만으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>